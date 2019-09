10 Jahre GG: Was habt ihr im Jahr 2009 gespielt? // Geplante User-Galerie

Batman - Arkham Asylum ab 10,99 € bei Amazon.de kaufen.

Schafft es die Community – beziehungsweise besteht Interesse daran –, kurzfristig ein Projekt umzusetzen, das zwar schon Mitte September im Forum vorgeschlagen wurde, aber dann doch in Vergessenheit geraten ist? Konkret geht es um eine Galerie-Plus ähnlich einer „Das spielen unsere User“-Galerie, die im Zusammenhang mit dem 10-jährigen GG-Jubiläum steht. Folglich könnt ihr Beiträge darüber einreichen, was ihr im Jahr 2009 gespielt habt.

Nach dem ersten Vorschlag haben sich neun User gemeldet, die sich an diesem Vorhaben beteiligen würden. Die größte Schwierigkeit dürfte sein, sich selbst überhaupt daran zu erinnern, welches Spiel vor einem Jahrzehnt auf der Konsole oder am Rechner lief. Ein wenig Abhilfe könnt hierbei dieser Link schaffen, der euch zu unserer Release-Liste führt und in diesem Fall alle Spiele anzeigt, die von Januar bis Dezember 2009 veröffentlicht wurden. Ebenfalls eine Unterstützung ist diese Liste auf Wikipedia – vielleicht helfen die Aufzählungen bei der Erinnerung.

Unter anderem wurden vor zehn Jahren Anno 1404, Assassin's Creed 2, Batman - Arkham Asylum, Borderlands, Call of Duty - Modern Warfare 2, Dragon Age Origins, Hearts of Iron 3, Machinarium, Torchlight, Uncharted 2 - Among Thieves oder auch The Whispered World und Wolfenstein veröffentlicht, um nur einige zu nennen.

Selbstverständlich können auch Titel genannt werden, die vor 2009 veröffentlicht wurden (wie zum Beispiel Portal oder The Witcher). Der Schwerpunkt der eventuellen Galerie liegt darauf, was ihr im Jahr 2009 tatsächich gespielt habt und nicht, ob ein Titel genau zehn Jahre oder älter alt ist. In Bezug auf die Screenshots dürfte es sich anbieten, die jeweiligen Galerien auf GamersGlobal zu nutzen.

Als grobes Ziel sollten mindestens 15 Anmeldungen vorliegen (wie immer gilt: je mehr, desto interessanter und abwechslungsreicher). Der Teilnahmeschluss ist der 17. Oktober. Sollte sich abzeichnen, dass genügend User teilnehmen, wird das Teilnahmeformular zeitnah freigegeben. Möchtet ihr an diesem kurzfristigen Community-Projekt mitwirken, meldet euch bitte in diesem Forumsthread mit dem Namen des Spieles, über das ihr schreibt.