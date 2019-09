Red Dead Redemption 2: Fokus auf Online-Mode, keine Story-DLCs geplant

XOne PS4

Die Entwickler von Red Dead Redemption 2 haben sich in einem Interview mit Videogames 24/7 zum aktuellen Zustand des Action-Adventures geäußert und dabei über die zukünftigen Pläne des Teams gesprochen. Fans die auf neue Story-Inhalte hoffen, werden vermutlich enttäuscht sein zu hören, dass das Studio derzeit keinerlei Pläne für Singleplayer-DLCs hat und sich lieber stattdessen voll und ganz auf den Online-Modus des Spiels fokussieren möchte. Auf das Thema angesprochen, antwortete Katie Pica, Lead Online Production Associate bei Rockstar Games:

Wir sind aktuell zu 100 Prozent auf den Onlinepart fokussiert, weil es dort sehr viel zu tun gibt und wir hoffen einfach, dass wir alles, was einem Spieler an dem Singleplayer gefallen könnte, in die Online-Welt bringen und ausarbeiten können.

Der Online Producer Tarek Hamad betont, dass man bei Rockstar nach wie vor sehr viel für die Singleplayer-Titel übrig hat, was auch die massive Geschichte und der umfangreiche Epilogue des Spiels zeigen würden. „Die Ambitionen des Teams für Red Dead Redemption 2 waren in jeder Hinsicht himmelhoch, und wenn wir Welten dieser Größenordnung bauen, ist das Einzelspieler-Erlebnis fast immer richtungsweisend“, so der Entwickler. Die Ambitionen des Teams für den Online-Modus seien mindestens genau so hoch und man werde die Spielwelt weiterhin ausbauen und erweitern, bis diese die Ausmaße des Singleplayer-Spiels erreicht. Dabei wollen die Macher die Online-Welt mit neuen Aktivitäten, zufälligen Events, sowie neuen Charakteren und Interaktionsmöglichkeiten füllen, sowie die allgemeine Spielerfahrung weiter verbessern. Über eine mögliche PC-Umsetzung verloren die Entwickler derweil kein Wort.