Doom 3: Resurrection of Evil nach 14 Jahren vom Index gestrichen

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat Resurrection of Evil, das einzige Add-on, das je zu Doom 3 (Testnote: 7.5) veröffentlicht wurde, nach 14 Jahren von der Liste der indizierten Spiele gestrichen. Dieses kann somit hierzulande erstmals frei verkauft werden.

Während das Basisspiel seinerzeit (2004) unzensiert in Deutschland erschien und von der USK den Label „Keine Jugendfreigabe“ erhielt, wurde das 2005 erschienene Resurrection of Evil auf den Index gesetzt. 2012 wurde das Add-on allerdings als Teil der Doom 3 BFG Edition in Deutschland veröffentlicht, nachdem die USK aufgrund grafischer und inhaltlicher Verbesserungen sowie neuer Inhalte offenbar keinen Grund mehr für eine Indizierung sah. Mit der Streichung von Resurrection of Evil steht nur noch die Doom 3: Collector's Edition auf dem Index. Grund dafür ist das darin enthaltene Doom 2, das Bonus-Levels auf Basis von Wolfenstein 3D enthält.