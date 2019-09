10 Jahre GG: Martin Lisicki (Grußwort #12)

Zum 10jährigen Jubiläum veröffentlichen wir drei Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen oder aktuellen Mitstreitern. Martin Lisicki kam 2011 als letztes Mitglied der "freien Redaktion" zu uns.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Ebenfalls nicht verpassen: die User-Gedanken zu 10 Jahren GG!

Es hat damals viele verwirrt, die GamersGlobal noch nie leiden konnten: Wie kann sich so eine kleine Kummerklitsche eine so große Redaktion leisten? Dabei übersahen die Neider, dass wir die Redaktion nicht mit Festangestellten bestückten, sondern 2009/2010 ausschließlich mit freiwilligen Helfern, von mir "freie Redaktion" genannt. Diese freien Redakteure also konferierten mit mir über die Monatsplanung und übernahmen neben vielen schreiberischen auch administrative oder redigierende Aufgaben, ohne aber – von sporadischen Besuchen abgesehen – wirklich in der Redaktion zu sitzen.

Als im April 2011 der erste Festangestellte bei GamersGlobal anfing, war dieses Prinzip langsam dem Untergang geweiht: feste (bezahlte) Redaktion, freie (unbezahlte) Redaktion, freie Mitarbeiter (bezahlt), User-Autoren (unbezahlt), und zwischendrin noch die Praktikanten (ab Ende 2010 bezahlt), das wurde zu kompliziert. Deshalb wurden freie Redakteure, deren Engagement sich irgendwann verringerte – zumeist weil ihr Studium vorbei war –, nicht mehr ersetzt.

Mit einer Ausnahme: Ende 2011 nahm ich noch mal einen Mitstreiter in die "freie Redaktion" auf: Martin Lisicki. Der sollte in erster Linie als Chef-Archivar um Steckbriefe, Galerien, Schreibkonventionen und Co. kümmern sowie mit uns auf die Gamescom gehen. Aber auch bei so manchem Artikel unterstützte er uns, so stammt unsere Preview zu Diablo 3 - Reaper of Souls von ihm, und er war beim legendären Rund-um-die-Uhr-Test von Diablo 3 dabei. Zudem veröffentlichte er über ein Jahr lang insgsamt 14 Folgen seines SWTOR-Tagebuchs (zur 1. Folge).

Während seine Archivar-Tätigkeit weniger wurde und schließlich stoppte – offiziell mit der Ernennung unserer drei Ober-Archivare Claus, schlammonster und Maverick –, veröffentlichte Martin von 2015 bis 2017 etliche Brettspiel-Tests (siehe Kasten) und brachte Foto- und Anspiel-Berichte von der jährlichen SPIEL-Messe. Dann trat eine Pause ein, doch Ende Oktober will Martin die SPIEL 2020 für uns besuchen. Wir freuen uns drauf!

Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht?

Ich habe mich zur Gamescom 2010 bei GamersGlobal registriert, weil ich das Konzept toll fand und gleich Lust hatte, zu leveln und das redaktionelle Schreiben zu erlernen. Spielejournalismus hatte mich schon als jugendlicher Konsument von PC-Zeitschriften interessiert. Zwei Jahre später habe ich den Sprung in die Redaktion gemacht, habe da den Posten des Chef-Archivars übernommen, und die Kollegen außerdem bei Messen, Events und auch dem einen oder anderen Test unterstützt. Auch wenn ich aus familiären Gründen mittlerweile nicht mehr sehr aktiv bin, schreibe ich noch gelegentlich über Brettspiele.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Zum einen ganz klar einer meiner ersten offiziellen GG-Aufträge als Redakteur, das Besuchen eines Events zu Star Wars: The Old Republic im ehemaligen deutschen Bundestag in Bonn. Da dürfte ich einen der Entwickler aus den Bioware Studios aus Austin, Texas interviewen. Danach habe ich für GG eine Tagebuch-Reihe als Sith-Lord in SWTOR gemacht, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat.

Ansonsten war ich während einer Gamescom gemeinsam mit Jörg bei einem spannenden Interview mit Uwe Bassendowski, dem Chef von Sony Computer Entertainment Deutschland. (). Grundsätzlich war die Gamescom für mich als GG-Reporter (ob offiziell oder in eigener Regie) immer ein Highlight.

Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Ich habe viel über Journalismus gelernt, vor allem über gutes Schreiben und den Aufbau von Artikeln oder Tests, den persönlichen Umgang mit Entwicklern und Pressevertretern von Spieleherstellern. Und über das richtige Fotografieren von Messebabes!



Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?