Epic Store: Everything + Metro 2033 gratis + nächster Titel bekannt

Ab sofort sind die Lebenssimulation Everything und die Redux-Version des Ego-Shooters Metro 2033 (Testnote: 8.5) für eine Woche (bis zum 3. Oktober 2019) gratis im Epic Store verfügbar. Wer also die beiden Titel noch nicht besitzt, kann diese für seine Epic-Spielebibliothek sichern.

In Everything entdeckt ihr in einer wunderschönen, interaktiven Natursimulation, was es bedeutet, das Universum zu sein, während ihr in Metro 2033 im postapokalyptischen Moskauer Metro (und auch auf der lebensfeindlichen Oberfläche) ums Überleben kämpft. Passend dazu wurden im Epic Game Store auch der Vorgänger, Metro - Last Light (Testnote: 8.5) in der Redux-Version, sowie der Season Pass zu Metro Exodus (Testnote: 7.5) für kurze Zeit im Preis reduziert.

Darüber hinaus wurde auch das nächste Gratisspiel enthüllt, das vom 3. bis 10. Oktober verfügbar sein wird. Dabei handelt es sich um das 2D-Action-Adventure Minit (Testnote: 7.0).