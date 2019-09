Project Haven: Taktik-RPG mit Zukunftsszenario angekündigt

PC

Das noch unbekannte Indie-Entwicklerstudio Foresight Games hat mit Project Haven sein erstes Projekt angekündigt. Dabei handelt es sich um ein rundenbasiertes Taktik-RPG im Xcom-Stil, in dem ihr in die Rolle des Anführers einer Söldnertruppe namens „Steel Dragons“ schlüpft, die in einer nicht weit entfernten, harten, urbanen Zukunft ums Überleben kämpft. Dazu heißt es:

Lernt die harten Realitäten einer brodelnden Megametropole voller Verzweiflung und dunkler Geheimnisse kennen. Werdet Zeuge des harten Lebens der Söldner und der NPCs und erlebt eine storybasierte Kampagne mit voller Sprachausgabe und durch Motion-Capture zum Leben erweckten Charakteren und Cinematics.

Im Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über eure Söldnertruppe und führt sie in den Kampf gegen Gangster, rivalisierende Söldnergruppen und korrupte Regierungsstreitkräfte. Zwischen den Kämpfen verwaltet ihr die Fähigkeiten und die Ausrüstung eurer Gruppe und heuert neue Söldner an, aus denen ihr euer Teams für verschiedene Missionen formt. Als Besonderheit des Spiels stellen die Entwickler die Möglichkeit vor, einen der Söldner während des Gefechts zu übernehmen und in der Third-Person-Ansicht manuell selbst zu Zielen und zu Feuern. Dabei können einzelne Körperteile der Gegner anvisiert werden, um verschiedene Wirkungen zu erzielen. Ein Treffer am Arm sorgt für eine Verringerung der Genauigkeit, ein Schuss ins Bein verringert die Bewegungsmöglichkeiten und ein Kopftreffer sorgt für zusätzlichen Schaden.

Das Kampfsystem von Project Haven soll viel Flexibilität bieten. So könnt ihr euch ducken, Deckung suchen, schleichen, Granaten werfen, eure Kameraden heilen, Schösser knacken oder Wände einreißen, um an eure Gegner heranzukommen. Auf die genreübliche Hexfelder, die eure Bewegungen einschränken, wird dabei komplett verzichtet. Auch Waffenmechaniken sollen umfangreich ausfallen. „Es gibt Magazinverwaltung, Kammergeschosse und verschiedene Munitionstypen für unterschiedliche Situationen“, heißt es in der Beschreibung. Das Kaliber und die Art der Munition sollen dabei die Durchschlagskraft und den Schaden bestimmen.

Das Spiel soll einzigartige Karten mit verschiedenen Gegnerarten bieten und ihr sollt eure Ziele auf unterschiedliche Weisen angehen können, was die Wiederspielbarkeit erheblich steigern soll. Neben der Singleplayer wird es auch die Möglichkeit geben, die Kampagne auch im Online-Koop mit bis zu drei Freunden zu spielen. Zudem wird ein Gefechtsmodus auf zufallsgenerierten Karten geboten. Das Spiel soll im Laufe des kommenden Jahres für den PC erscheinen. Einen Termin gibt es bisher noch nicht. Ob es auch eine Umsetzung für die Konsolen geben wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Einen ersten Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: