Games with Gold im Oktober mit Friday the 13th, Ninja Gaiden 3 & mehr

XOne

Xbox One ab 160,00 € bei Amazon.de kaufen.

Microsoft hat die Games with Gold für den Monat Oktober bekannt gegeben. Xbox-Live-Gold-Abonnenten können sich demnach auf das asymmetrische Multiplayer-Horrorspiel Friday the 13th - The Game und das Jump and Run Tembo - The Badass Elephant für die Xbox One, sowie die beiden Action-Adventure Bolt - Ein Hund für alle Fälle und Ninja Gaiden 3 - Razor's Edge für die Xbox 360 freuen. Die beiden Last-Gen-Titel können dank Xbox-One-Abwärtskompatibilität auch auf der aktuellen Konsole gespielt werden. Hier alle Verfügbarkeitstermine im Überblick:

Xbox One:

Tembo - The Badass Elephant - 1. bis 31. Oktober 2019

- 1. bis 31. Oktober 2019 Friday the 13th - The Game - 16. Oktober bis 15. November 2019

Xbox 360: