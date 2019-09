Star Wars Jedi - Fallen Order: Neuer Trailer zeigt Kämpfe, Großgegner & mehr

PC XOne PS4

Star Wars Jedi - Fallen Order ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Update:

Der neue Trailer – siehe unter diesen Zeilen – zu Star Wars Jedi - Fallen Order wurde bereits wenige Minuten nach dem Start des Livestreams gezeigt. Im Verlauf von knapp zwei Minuten werden euch neben dem Protagonisten, dem Jedi-Padawan Cal Kestis, sowohl verschiedene NPCs als auch actionreiche (CGI- und Gameplay-)Szenen gezeigt. Zudem erhaltet ihr kurze Eindrücke von Kämpfen gegen Großgegner.

Ursprünglicher Beitrag:

Im Zuge des am 4. Oktober stattfindenden Triple Force Fridays wird am heutigen Donnerstag um 20 Uhr deutscher Zeit das Event Triple Force Friday Global Reveal abgehalten. In dessen Verlauf werden nicht nur neue Informationen zur neunten Star Wars-Episode namens Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers und der ersten Live-Actionserie The Mandalorian (ab November bei Disney+ zu sehen) preisgeben, sondern auch ein „brandneuer“ Trailer zu Star Wars Jedi - Fallen Order gezeigt.

Einen Vorgeschmack ermöglicht euch eine (äußerst kurze) Szene, die im offiziellen Twitter-Kanal von Electronic Arts mit dem Text „Er sucht nach etwas ... etwas sehr Wertvollem für das Imperium“ gepostet wurde. Anschauen könnt ihr euch den Stream heute Abend via YouTube, Twitch oder Mixer. Diese News werden wir entsprechend aktualisieren, sobald der neue Trailer verfügbar ist.

Star Wars Jedi - Fallen Order wird von Respawn Entertainment (Apex Legends, Titanfall-Reihe) entwickelt und wird voraussichtlich ab dem 15. November dieses Jahres im Handel erhältlich sein. Zuletzt berichteten wir unter anderem davon, dass der kommende Actiontitel Ähnlichkeiten zu From Softwares Sekiro - Shadows Die Twice (im Test, Wertung: 8.5; User-Artikel) aufweisen soll.