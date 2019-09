10 Jahre GG: Massiv beim Abo sparen – für alte und neue Abonnenten!

Egal ob ihr ein Premium-Abo habt oder früher mal hattet, nun könnt ihr 33% auf alle Premium-Typen sparen! Und wer noch nie Abo-Kunde von GG war, bekommt sogar riesige 66% Rabatt aufs normale Premium!

1.) Rabatt für Bestands- und wiederkehrende Abonnenten

Berechtigt ist jeder aktuelle oder frühere Abonnent von GamersGlobal.

Es ist nur ein (1) rabattiertes Jahresabo pro User möglich

Alle vier Premium-Abotypen sind rabattiert

Zahlbar per PayPal und Überweisung, Bankeinzug folgt Anfang kommender Woche.

Hier geht es zur Aktion

2.) Rabatt für echte Neu-Abonnenten

Berechtigt sind User, die noch nie ein reguläres Premium-Abo bei uns hatten (s.o.)

Es ist nur ein (1) rabattiertes Jahresabo pro User möglich

Nur das normale Premium-Abo ist rabattiert (für Gold, Platin, Diamant kannst du aber alternativ die 33,3%-Aktion verwenden)

Zahlbar per PayPal oder Bankeinzug

Hier geht es zur Aktion

Wir danken unseren bestehenden Abonnenten für ihre Treue – und freuen uns natürlich über jeden Neu- oder Wieder-Abonnenten! Zögert nicht zu lange, die Aktion läuft bald wieder aus.





Unser 10-Jahres-Jubiläum sorgt gerade für kräftig zusätzliche Inhalte – von Usern, von ehemaligen und aktiven Mitstreitern und von der Redaktion. Und zur Feier des Events (der noch ein wenig in den Oktober hineinreichen wird) gibt es aktuell eine große Abo-Aktion mit Rabatten, wie wir sie noch nie hatten: Egal, ob ihr bereits Abokunde seid oder früher mal ein GG-Abo hattet, egal ob ihr neu abschließt oder verlängert, und egal bei welchem Premium-Abo (nur das Fairness-Abo ist ausgeschlossen): Ihr erhaltet für kurze Zeitauf den Preis eines Jahresabos. Damit kostet das normale Premium-Abo nur noch 39,99 € fürs erste Jahr (oder ein zusätzliches Jahr, wenn ihr schon Abonnenten seid), und das Platin-Abo ist für den Preis eines Gold-Abos zu haben.Auchfunktionieren: Eure Rest-Tage im bestehenden Abo werden regulär umgerechnet, obendrauf kommen 12 Monate der höheren Abostufe zum Aktionspreis. Wer sich etwa als Gold-Abonnent beeilt, kommt noch diesen Monat in den Genuss der September-Platin-Nachricht des Chefredakteurs mit Behind-the-Scenes-Infos. Wenn ihr – bis auf ein Probe-Abo oder ein vor 15.8.2019 abeschlossenes Fairness-Abo – noch nie Abokunde bei uns gewesen seid, bieten wir euch sogar gewaltige. Allerdings nur auf das normale Premium-Abo, und natürlich nur für ein Jahr lang. So kommt ihr für gerade mal– das ist weniger, als das Fairness-Abo kostet! – 12 Monate lang in den Genuss sämtlicher Premium-Features von GamersGlobal, darunter die Stunde der Kritiker, Jörgspielt, Download-Server für Videos, PDF-Magazin, alle Meinungsartikel u.v.m.