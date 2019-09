10 Jahre GG: Twitch-Event mit Community-Fokus beendet (+Aufzeichnung)

GamersGlobal ist satte zehn Jahre alt und das wird gebührend gefeiert. Heute mit einem Twitch-Event, bei dem wir euch, die Community, in den Fokus rücken wollen. Und Super Mario Maker 2 spielen!

>>> HIER GEHT ES ZUR TWITCH-AUFZEICHNUNG <<<

Aufmerksamen Usern wird es nicht entgangen sein, GamersGlobal.de wurde am 15. September 2019 zehn Jahre alt. Das feiern wir bereits seit geraumer Zeit mit beispielsweise den täglichen Grußworten alter Haudegen oder dem ersten Jubiläums-Livestream mit dem ehemaligen GG-Programmierer Jan Tomaszewski. Am heutigen Donnerstag, dem 26. September 2019, um 19:00 deutscher Zeit, steht der feierliche zweite Stream auf Twitch an.

Der heutige, von Dennis und Jörg präsentierte, Abend steht ganz im Zeichen der Community. Die User sind seit dem Start von GamersGlobal eine wichtige Säule der Seite, ohne die vieles nicht reibungslos laufen würde. Also wollen wir heute euch würdigen, User-Projekte zum zehnjährigen Geburtstag vorstellen und auch ein wenig in die Vergangenheit blicken.

Heute bieten wir außerdem eine gar einzigartige Möglichkeit: Ihr könnt euch via Skype selbst in den Livestream einklinken! Zu diesem Zweck fügt doch bitte schon jetzt den User GG Jubiläum (live:.cid.1502b2381fabfeb7) hinzu und schreibt eine Nachricht. Wir werden dann im Livestream angeben, wann ihr uns anrufen dürft. Bitte beachtet, dass ihr uns bis allerspätestens 18:45 Uhr geschrieben haben müsst und dass wir leider keine hundertprozentige Garantie geben können, jeden potenziellen Anrufer zu Wort kommen zu lassen.

Als besonderes Schmankerl haben wir außerdem einen Block geplant, in dem wir Super Mario Maker 2 spielen. Das ist aber nicht alles, wir nehmen uns nicht irgendwelche zufälligen Levels vor sondern von Usern extra für diesen Zweck gebastelte. In den vergangenen Tagen konntet ihr aus sieben Kreationen euren Favoriten wählen und wir werden uns diese heute Abend vornehmen.

Ihr seid also herzlich eingeladen, diesen etwa zweistündigen Abend gemeinsam mit uns zu verbringen. Schaltet ein auf www.twitch.tv/gamersglobal.