Greedfall: Erster Patch in Kürze - diverse große Fehler im Visier

PC XOne PS4

Das vor zwei Wochen erschienene Action-Rollenspiel Greedfall (zum Spiele-Check) soll in Kürze einen ersten Patch erhalten. Wie der verantwortliche Entwickler Spiders in einem Beitrag im offiziellen Forum verkündete, wird dieser „diverse große Probleme angehen“, die bisher gemeldet wurden.

So versprechen die Entwickler bekannte Probleme mit den Quests und Erfolgen zu beheben. Zudem soll das Wackeln der Kamera beseitigt werden und die Spieler mehr Kontrolle über diese erhalten. Des Weiteren sollen diverse Aggro-Bereiche (in denen die Monster auf die Spieler aufmerksam werden) verbessert werden, der Mage-Skill „Ranged Shadow Impact“ soll modifiziert werden und es wird eine Option zum Invertieren der X-Achse in das Optionsmenü integriert. Darüber hinaus sollen diverse Lokalisierungsfehler in der englischen, französischen, polnischen, chinesischen, russischen und portugiesischen Lokalisierung beseitigt werden.