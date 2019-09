GOG-Midweek-Sale mit Firewatch, Thief 3, Project Warlock und mehr

Auf GOG.com gibt es derzeit im Zuge eines Midweek-Sales neue DRM-freie Titel günstiger zu erwerben. Die Verkaufsaktion läuft unter dem Motto „Space, Underground and in Between“ und bietet unter anderem Rabatte auf Firewatch (Testnote: 7.5), Thief - Deadly Shadows, The Flame in the Flood, Project Warlock, Starpoint Gemini Warlords, Observer und weitere Spiele. Alle Preise gelten bis zum morgigen Samstag, den 27. September, um 15:00 Uhr (deutscher Zeit).

Nachfolgend nur ein paar Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spieler und Zusatzinhalte könnt ihr wie immer unter dem Quellenlink einsehen):