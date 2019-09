Borderlands 3: XOne X schaltet sich beim Spielen aus - Patch in Arbeit

PC XOne PS4

Der kürzlich veröffentlichte Open-World-RPG-Shooter Borderlands 3 (im Test) hat offenbar auf der Xbox One X mit einem nervigen Problem zu kämpfen. In einigen Fällen soll es vorkommen, dass die Konsole sich während einer Spielpartie einfach ausschaltet. Auf Reddit hat ein User die Antwort des 2K-Support-Teams zum Thema veröffentlicht. Wie dieses versichert, sei man bereits in der Lage gewesen, den Fehler auszumachen und es wird aktuell an einem Patch gearbeitet.

Wann genau mit dem Patch zu rechnen ist, ist nicht bekannt: „Leider haben wir hier beim Kundendienst keine Einsicht in den Entwicklungsfortschritt und kennen daher keinen konkreten Zeitpunkt, wann der Fix implementiert wird“, heißt es in dem Antwortschreiben. Einige Nutzer auf Reddit raten dazu, die Thermal Paste für die CPU zu erneuern, da es sich möglicherweise um ein Hitzeproblem handelt. Andere berichten wiederum, dass der Austausch der Paste zwar dafür gesorgt hat, das einige Spiele nun leiser laufen, das Problem bei Borderlands 3 dadurch jedoch nicht behoben wird. In jedem Fall solltet ihr euch nur daran wagen, wenn ihr entsprechende Erfahrung besitzt und keinen Wert auf die Garantie seitens des Herstellers für das Gerät legt.