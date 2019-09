Mafia: Markenregistrierungen deuten auf Fortsetzung und Remastered hin

PC 360 XOne PS3 MacOS

Mafia 2 ab 9,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Mafia 2 ab 17,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das Teaserbild stammt aus Mafia 2.

Nach der Veröffentlichung von Mafia 3 (im Test, Note: 7.5) im Jahr 2016 wurde es still um die Gangster-Serie. Publisher Take 2 äußerte sich in den letzten drei Jahren in keinster Weise zu einer eventuellen Fortsetzung oder anderweitigen Plänen mit der Reihe, nun könnte ein Markenrechtsantrag neue Details offenbaren.

Wie die Kollegen von segmentnext herausgefunden haben, bezieht sich einer der Anträge ganz konkret auf Mafia 2 (im Test, Note: 9.0), samt zugehörigem Logo. Auch wenn es sich einfach um eine Erneuerung des Markenrechts seitens 2K handeln könnte, so liegt auch eine Remastered-Version im Bereich des Möglichen.

Ein weiterer Eintrag zeigt hingegen einen Mafia-Schriftzug, der so bei noch keinem Teil der Reihe verwendet wurde. Damit könnte sich 2K bereits auf Mafia 4 vorbereiten, eine offizielle Bestätigung bleibt bisher allerdings aus. Jedoch haben sich solche Markenrechtseinträge in der Vergangenheit bereits des Öfteren als gute Indikatoren für kommende Spiele herausgestellt.