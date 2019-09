GOG.com: Freespace 2 ist 48 Stunden gratis erhältlich // Interstellar Sale

PC

Seit Kurzem könnt ihr euch Elite aus dem Jahr 1984 kostenfrei im offiziellen Frontier-Shop herunterladen. Ein weiterer Klassiker ist seit wenigen Stunden auf GOG.com ebenfalls gratis erhältlich: Freespace 2, das am 30. September 1999 veröffentlicht wurde und folglich in der kommenden Woche sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Das Angebot gilt bis Freitag, den 27.9.2019, um 15 Uhr.

Laut Produktseite erhaltet ihr neben dem DRM-freien Spiel den Soundtrack, ein HD-Hintergrundbild sowie ein 41 Seiten umfassendes Handbuch und eine Referenzkarte, darüber hinaus ist auch der FRED2-Editor enthalten. Freespace 2 ist etwa 1,4 Gigabyte groß und benötigt Windows 7, 8 oder 10 als Betriebssystem. Text und Audio sind in Englisch.

In Bezug auf den Inhalt wissen vermutlich die meisten von euch grob, um was es geht: In der Rolle eines Raumschiffpiloten stellt ihr euch im Jahr 2367 – 32 Jahre nach dem Großen Krieg – erneut euren Widersachern entgegen. Wie auch im Vorgänger Freespace absolviert ihr Missionen, in denen ihr verschiedene Raumschiffe aus der Ego-Perspektive steuert. Während ihr nicht weniger als die menschliche Zivilisation und deren Verbündete verteidigt, müsst ihr euch außerdem um die Niederschlagung einer Rebellion kümmern.

Das Weltraumspiel des Entwicklers Volition verfügt derzeit über eine GG-User-Wertung von 8.4, und auch damalige Wertungen fielen sehr gut aus. So vergab zum Beispiel die GameStar 87 Prozent oder die US-amerikanische GamePro 5 von 5 Punkten, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.

Außerdem läuft auf GOG.com bis zum 29.9.2019 der sogenannte Interstellar Sale, bei dem zahlreiche Titel mit Weltraum- und Science-Fiction-Thematik teils stark im Preis gesenkt sind. So könnt ihr zum Beispiel No Man's Sky für 29,99 Euro (statt 59,99 Euro) oder Stellaris für 9,99 Euro (statt 39,99 Euro) erwerben. Hinzu kommen Rabatte für die Master of Orion- oder die Wing Commander-Serie sowie für Everspace, Surviving Mars, Battletech und viele mehr.