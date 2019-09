10 Jahre GG: Mick Schnelle (Grußwort #11)

Zum 10jährigen Jubiläum veröffentlichen täglich ein FAQ mit ehemaligen oder aktuellen Mitstreitern. Heute hält Mick Schnelle den Steuerknüppel, der 2009 einer der ersten Autoren von GamersGlobal war.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Ebenfalls nicht verpassen: die User-Gedanken zu 10 Jahren GG!

Da es nun wirklich nicht nötig ist, Michael Schnelle irgendwem vorzustellen, möchte ich mich neben dem obligatorischen Dank fürs "Grußwort" kurz mit Mick als langjährigem Kollegen (PC Player, GameStar) sowie freiem Autor (Retro Gamer, GamersGlobal) beschäftigen. Es lässt sich gut auf den Punkt bringen: Mick war schon immer der, der in einer Gruppe von Leuten, die sich gerade wohltuend einig über irgendetwas sind, den Kontrapunkt bezieht. Ob aus Überzeugung oder einfach so, spielt dabei keine Rolle (obwohl ich fast immer ersteren Eindruck hatte). Und das fand ich schon immer wichtig, auch wenn mich so manches Mal der Kontrapunkt extrem nervte, vor allem als Vorgesetzter. Dieser Trend setzt sich bis heute fort, und ich hoffe, mich noch lange über Micks Gegen-den-Strom-Anwandlungen zu ärgern – und über seine kompetenten Tests zu freuen!

Unter all den Tests und Previews und Kolumnen, die Mick seit 2009 für uns geschrieben hat, sticht vermutlich seine Antwort-Kolumne Lieber Christian Schmidt heraus, die er – nicht nach feuilletonistisch-intellektuellen Weihen greifend, sondern einfach von Herzen kommend – auf die Gedanken eines ehemaligen GameStar-Vize-Chefredakteurs gab, der danach zu einem Free2play-Fabrikanten ging. Und dann wäre da noch der berühmte Mick-Fluch: Gefühlt 66% der Spiele deutscher Studios, die bei ihm zum Test landeten, erwiesen sich als extrem buggy oder fanden sogar Aufnahme in Micks ebenso inoffizielle wie gefürchtete "Darum kein Test von X"-Guillotinierungsserie.



Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht?

Ich kannte GamersGlobal schon, als noch das „com“ hinten dran hing. Also ganz von Anfang an. Allerdings hatte ich keinen Bock, darauf irgendwas auf Englisch zu schreiben. Dann tat Jörg etwas, das kein Freiberufler je ablehnt: Er ludt mich zum Essen ein. Eine kostenlose Mahlzeit lehnt ja niemand ab. Dann wurde aus „com“ „de“, die Texte wurden deutsch und ich war dabei.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Ich hatte mal eine Kolumne angekündigt, deren Thema mir leider nach Beauftragung irgendwie entfallen war. Schlau, wie ich bin, guckte ich einfach bei GG in die Vorschau, da musste es ja stehen! Dort war zu lesen „Mick Schnelle schreibt an einer Kolumne. Wir wissen aber nicht, worüber.“ Tja... Und dann war da noch der Test von irgendeinem der X-Spiele. Jörg wollte ein paar Veränderungen am Text. Die führte ich auch aus, schickte ihm aber statt der korrigierten Version eine zuvor geschriebene News zum selben Thema. Den Schreckschrei des Herrn Langer habe ich bis Baldham gehört.

Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Vor allem Geld! Manchmal sogar ein Essen oder einen schönen Tag mit netten Kollegen am Ammersee. Daneben konnte ich weiterhin in meiner geliebten Spielebranche arbeiten und, jetzt kommt das Wichtigste, ich konnte immer wieder mal klugscheißern und andere belehren. Das ist, neben Leute bis zur Weißglut treiben, mein allerliebstes Hobby.



Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?