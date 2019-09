Project xCloud: Öffentliche Preview im Oktober für USA, UK und Korea

Vor etwa einem Jahr hat Microsoft mit Project xCloud einen Streaming-Dienst angekündigt, mit dem ihr sowohl auf eurer Xbox One und eurem PC sowie auf Smartphones und Tablets eine Vielzahl an Spielen ohne Installation direkt aus der Cloud zocken könnt. Bisher wurde xCloud maximal hinter verschlossenen Türen gezeigt, wie der Redmonder Konzern nun ankündigt, wird bereits im Oktober eine öffentliche Testphase starten. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht.

Konkret haben Spieler aus den USA, England und Korea die Chance, den Dienst anzutesten. Als Voraussetzung werden (solltet ihr keine Xbox One oder einen PC nutzen) ein Android-Smartphone oder -Tablet genannt, auf dem mindestens Android 6.0 läuft, sowie ein Xbox-One-Controller mit Bluetooth-Unterstützung und ein Microsoft-Account. iOS-Geräte werden in der Preview-Phase im Oktober noch nicht unterstützt.

Die Anzahl der anzockbaren Spiele ist ebenfalls begrenzt gehalten, so könnt ihr nur zwischen vier Titeln wählen: Gears 5, Halo 5, Killer Instinct und Sea of Thieves. Wenn ihr euch in den USA oder Großbritannien befindet, dann könnt ihr euch hier registrieren, koreanische Spieler greifen auf diesen Link zurück. Ob und wann eine Preview-Phase für xCloud in Deutschland stattfinden wird ist bisher nicht bekannt.