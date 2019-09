Arise - A Simple Story: „Bittersüße Reise durch das Leben“ // Trailer

PC PS4

Während der am Dienstagabend stattgefundenen State of Play-Episode wurden nicht nur Titel großer Studios thematisiert, wie unter anderem der neue Trailer und das Releasedatum zu The Last of Us - Part 2. Auch Produktionen von Indie-Studios fanden Erwähnung, so auch Arise - A Simple Story, bei dem es sich um den Debüt-Titel der in Barcelona ansässigen Piccolo Studios handelt.

Neben der Ankündigung mittels Trailer sind zum Inhalt des Actionadventures bislang kaum Details vorhanden. Im PlayStation-Blog gibt Alexis Corominas, unter anderem verantwortlich für das Game-Design, einen ersten Ausblick auf das, was euch mit Arise - A Simple Story erwarten soll.

Demnach soll euch eine „Achterbahn der Gefühle“ geboten werden, die „von der Liebe bis zum Verlust“ reicht. Nachdem der Protagonist zum Beginn des Spiels nach seinem Ableben im Limbus erwacht, macht ihr euch auf den Weg, um das Licht auf dem Gipfel eines Berges zu erreichen. Der Weg dorthin soll „zu einer bittersüßen Reise durch euer Leben [werden], auf der ihr Glücksmomente noch einmal erlebt, aber euch auch erneut verheerenden Schicksalsschlägen stellen müsst“.

Die Lebenserfahrung der Spielfigur – die auch die Zeit manipulieren kann – wird als „malerische Landschaften“ abgebildet. Je nachdem, welche der Schauplätze ihr besucht, soll sich die Gefühlslage des Helden anpassen und „die jeweilige Stimmung der Erzählung widerspiegeln“. Der Entwickler gibt weiter an:

In Arise wisst ihr nie, was euch als nächstes erwartet. Ihr genießt die schönen Zeiten ausgiebig, wohl wissend, dass sie nicht lange währen, und ertragt die Strapazen, daran arbeitend, sie zum Besseren zu wenden. Einfach ausgedrückt: So ist das Leben, oder? Wunderschön und beängstigend zugleich. Das Gefühl, dass man nicht weiß, was als nächstes passiert, und man versucht, das Beste aus einer vorgegebenen Situation zu machen. Genau das ist eines der Hauptthemen von Arise.

Neben der Version für die PlayStation 4 wird es voraussichtlich auch eine PC-Fassung geben, zumindest erscheint diese in der Datenbank der USK. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht. Da es momentan keinen offiziellen Trailer zu Arise - A Simple Story gibt, haben wir euch das State-of-Play-Video eingebettet. Der in diesem Fall relevante Abschnitt begint etwa bei 14 Minuten und 40 Sekunden (zur Version mit dem Timecode).