Civilization 6 erscheint im November auch für Xbox One und PS4

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS

Civilization 6 ab 19,48 € bei Amazon.de kaufen.

Im Zuge der gestern ausgestrahlten State of Play haben Firaxis Games und Take 2 Interactive das für Windows, Mac, Linux, iOS und die Switch bereits erhältliche Globalstrategie-Spiel Civilization 6 (Testnote: 7.0) auch für die PS4 angekündigt. Der Titel wird jedoch nicht nur für Sonys Konsole, sondern auch für die Xbox One erscheinen. Der Release erfolgt am 22. November dieses Jahres.

Beide Konsolen erhalten das Basisspiel, sowie ein Bundle mit den beiden bereits erschienenen Erweiterungen Rise and Fall (Testnote: 6.5) und Gathering Storm (Testnote: 7.0), das separat zum Spiel angeboten wird. Switch-Spieler, die bisher nur das Basisspiel spielen konnten, werden das Bundle mit den beiden Erweiterungen zum gleichen Termin erwerben können. Die Ankündigung erfolgte durch einen Trailer, den ihr euch im Folgenden anschauen könnt: