State of Decay 2: Juggernaut Edition erscheint am 13. März

Im November letzten Jahres gaben das Entwicklerstudio Undead Labs und der Publisher Microsoft Studios bekannt, dass das bisher nur über den Microsoft Store erhältliche Open-World-Survival-Spiel State of Decay 2 im Laufe dieses Jahres auch über Steam verfügbar sein wird. Nun wurde mit dem 13. März 2020 auch ein konkreter Veröffentlichungstermin verkündet.

Passend dazu gaben die Macher bekannt, dass der Titel in einer grafisch und spielerisch überarbeiteten und erweiterten Juggernaut Edition erscheinen wird. Diese wird eine komplette neue offene Karte bieten, die von dem Pazifischer Nordwesten (Providence Ridge) inspiriert wurde. Hinzukommt die neue Waffenklasse mit schweren Nahkampfwaffen, die Skill und Timing voraussetzt. Des Weiteren haben die Entwickler Verbesserungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen und ein neues „Out of Game“-Menü implementiert. Zudem wurde die Belegung für die Steuerung angepasst und die Befehle für „Ansturm“ und „Schleichen“ separat belegt. Darüber hinaus werden in der Juggernaut Edition alle Modi freigeschaltet, inklusive „Daybreak“, „Independence Pack“ und „Heartland“. Die Grafik des Spiels wurde ebenfalls überarbeitet und es gibt Verbesserungen an den Audio-Effekten des Spiels, sowie neue Titel für den Soundtrack.

Die bisherigen Käufer des Spiels erhalten alle Inhalte und Verbesserungen als Gratis-Update und die Juggernaut Edition ist auch via Xbox Game Pass spielbar. Die Features der neuen Version stellen die Entwickler im neuen Trailer vor, den ihr euch im Folgenden anschauen könnt: