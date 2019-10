Steam-Weekend mit zahlreichen Angeboten

PC XOne PS4

Bei Steam könnt ihr an diesem Wochenende wieder von zahlreichen Rabatten profitieren. So wurde anlässlich des aktuell in London stattfindenden EGX-Events ein „Live from London 2019“-Sale mit verschiedenen Angeboten gestartet. Zudem gibt es Publisher-Sales von Paradox Interactive und Team17, sowie Franchise-Sales zu Warhammer und Dynasty Warriors.

Nachfolgend nur ein paar Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und DLCs könnt ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):