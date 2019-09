The Last of Us - Part 2: Neuer Trailer mit altem Bekannten, Releasedatum, Editionen

PS4

Wie im Vorfeld vermutet, gab Sony im Verlauf der jüngsten State of Play-Episode auch Neuigkeiten zu The Last of Us - Part 2 preis, das vor etwa drei Jahren – im Dezember 2016 – offiziell angekündigt worden war. Demnach wird der Nachfolger des Mitte 2013 erschienenen The Last of Us (im Test mit Wertung 9.0) ab dem 21. Februar 2020 exklusiv für die PlayStation 4 im Handel erhältlich sein.

Darüber hinaus wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der knapp drei Minuten lang ist und euch anhand von Gameplay-Material Impressionen aus dem kommenden Actionadventure vermittelt. Zudem zeigt sich am Ende des Videos ein Protagonist, den Spieler des ersten Teils gut kennen und der in den vergangenen Tagen bereits via Twitter angedeutet wurde.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Trailer und der Story von The Last of Us - Part 2 gibt Neil Druckmann, Director bei Naughty Games, im PlayStation-Blog unter anderem an:

Es ist eine überaus emotionale Geschichte mit komplexen Themen, die sich in die Welt von The Last of Us fügen. Schon sehr früh haben wir festgestellt, dass wir hier am ehrgeizigsten und längsten Spiel in der 35-jährigen Geschichte von Naughty Dog arbeiten. Um so eine Geschichte erzählen zu können, muss das Spiel gewaltige Ausmaße annehmen. Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, zeigt auch der brandneue Trailer [...] nur die Spitze des Eisbergs – das Spiel hat noch so viel mehr auf Lager.

Im genannten Blogposting erfahrt ihr außerdem Informationen zu den verschiedenen Editionen, in denen der Titel erhältlich sein wird. Wählen könnt ihr demnach zwischen der Standard-Ausgabe, der Special Edition, der Digital-Deluxe-Edition sowie der Collector's Edition. Zusätzlich zum Spiel an sich – dessen physische Ausgabe anscheinend auf zwei Blurays erscheint – erwarten Käufer die folgenden Inhalte:

Collector's Edition — Umfasst eine Ellie-Figur (30 cm), eine lebensgroße Nachbildung von Ellies Armring, eine spezielle Steelbook-Hülle, ein 48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse, ein Set aus sechs Emaille-Ansteckern, ein Lithografie-Grafikdruck sowie ein fünfteiliges Sticker-Set. Außerdem enthalten sind ein Gutschein für digitale Inhalte, darunter ein dynamisches Design für die PlayStation 4, ein Set aus PSN-Avataren, ein digitaler Soundtrack und die digitale Version des Mini-Artbooks.

Special Edition — Verfügt über ein Stellbook Case und alle digitalen Inhalte, die auch in der Collector's Edition enthalten sind.

Digital Deluxe Edition — Bietet die genannten digitalen Inhalte sowie natürlich eine digitale Version der Standard-Fassung.

Entschließt ihr euch für eine (derzeit noch nicht mögliche) Vorbestellung über den PlayStation Store, könnt ihr einen PSN-Avatar für The Last of Us Part 2 mit Ellies Tattoo nutzen. Außerdem werden für Vorbesteller am Veröffentlichungstag zwei Funktionen freigeschaltet, nämlich die Munitionskapazität-Verbesserung und das Fertigungshandbuch, durch das Zugriff auf neue Rezepte und Verbesserungen gewährt wird.