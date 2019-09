Steam: HD Remasters von Grandia + Grandia 2 erscheinen am 15. Oktober

PC Switch

Am 16. August 2019 erschien die Grandia HD Collection für die Nintendo Switch, die aufpolierte Versionen der Japano-Rollenspiele Grandia und Grandia 2 umfasst. Wie der Publisher GungHo Online Entertainment nun via Twitter mitteilte, werden die HD-Neuauflagen der beiden Titel am 15. Oktober auch auf Steam zur Verfügung stehen. Solltet ihr die Grandia 2 Anniversary Edition bereits auf Steam besitzen, dann wird diese am Veröffentlichungstag automatisch per Update zur HD-Version.

Wie GungHo weiter bekannt gegeben hat, wird am 12. November 2019 der erste große Patch für die Nintendo-Switch-Version der Grandia HD Collection erscheinen. Dieser bereinigt einige Fehler, die von der Community gemeldet wurden. Welche genau das sind wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.