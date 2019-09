Death Stranding: Goldstatus erreicht, kein PS-Plus für Multiplayer

PS4

Death Stranding ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Arbeiten an Death Stranding (im gamescom-Bericht) sind abgeschlossen. Wie Kojima Productions die Fans jüngst via Twitter informierte, hat das kommende Action-Adventure den Goldstatus erreicht und befindet sich somit auf dem Weg in die Presswerke. Der geplanten Veröffentlichung am 8. November dieses Jahres dürfte somit nichts mehr im Wege stehen.

Death Stranding ist fertig und hat den Goldstatus erreicht! Hideo Kojima, das Team von Kojima Productions, alle bei Sony und Guerrilla Games, sowie die Cast-Mitglieder des Spiels, haben mit Leib und Seele an der Fertigstellung des Spiels gearbeitet. Danke für eure Unterstützung. Wir können es kaum abwarten, euch das neue Werk von Hideo Kojima zu bringen. Spielt es am 8. November!

Das Spiel wird nicht nur mit einer Kampagne, sondern auch mit einem Multiplayer-Modus aufwarten, für den ihr kein Playstation-Plus-Abo benötigen werdet. Den entsprechenden Hinweis hat das US-Spielemagazin MP1st auf der Verpackung des limitierten PS4-Pro-Bundles entdeckt, das im Online-Store des britischen Händlers GAME veröffentlicht wurde.

IGN.com hat derweil das einstündige Gameplay-Video von der diesjährigen Tokyo Game Show, in dem Hideo Kojima das Spiel erläutert, mit englischen Untertiteln online gestellt. Wer also dem Japanischen nicht mächtig ist, kann sich den Clip unterhalb dieser Zeilen anschauen: