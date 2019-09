10 Jahre GG: Benjamin Braun (Grußwort #9)

Zum 10jährigen Jubiläum veröffentlichen wir täglich ein FAQ mit ehemaligen oder aktuellen Mitstreitern. Heute geht es um Benjamin, den ersten festen Mitarbeiter von GG – der gar nicht der erste war!

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Ebenfalls nicht verpassen: die User-Gedanken zu 10 Jahren GG!

Nur drei Bewerber schafften es im Frühjahr 2011 in die zweite Runde im harten Auswahlverfahren für die erste Festanstellung bei GamersGlobal. Am Ende fiel die Entscheidung äußerst knapp gegen Benjamin Braun, wobei ich ihm das mit der "knappen Nummer 2" natürlich nicht sagte, man will ja den jungen Leuten keine Flausen in den Kopf setzen! Benjamins Erinnerung nach erfuhr er es dann nebenbei beim ersten Mitarbeitergespräch, nur anderthalb Jahre später...

Allerdings offerierte ich dem damaligen Adventure-treff.de-Schreiber, der mir als sehr kompetent erschienen war, auf freier Basis zusammenzuarbeiten. Und so erschienen von April bis Juni vier Tests von Benny (Magicka, The First Templar, Fable 3 PC, Hunted), bis dann Anfang Juni unvermittelt ein Anruf von mir kam: Willst du nicht doch anfangen, zum 1. Juli? Denn Mitarbeiter #1, Sebastian Horst, der den Zuschlag bekommen hatte, verließ uns nach drei Monaten wieder; die beiden trafen sich nur ein einziges Mal im Büro, zur Übergabe.

So begann also das lange Wirken von Benjamin Braun für GamersGlobal.de, das bis heute zu, um einfach mal zwei Kategorien herauszugreifen, 160 Previews und 230 Tests geführt hat. Und zwar bis zum Oktober 2017 in Festanstellung, seitdem wieder als freier Autor. Meine große Sorge war, dass Benjamin beim Erreichen des ersten Platzes der EXP-Rangliste (den jahrelang standesgemäß ich innegehabt hatte) schlagartig die Lust verlieren würde, was sich aber nicht bewahrheitet hat – zumal er mittlerweile seinerseits von Maverick überholt worden ist (wobei natürlich jeder weiß, dass die Archivar-Karriere völlig IMBA ist. Nehmt dies, Maverick, Claus, schlammonster und all die anderen EXP-Staubsauger!).

Jedenfalls zeigt Benjamin trotz dieses Highscore-Versagens bislang keinerlei Ermüdungserscheinungen und hat nicht zuletzt in den vergangenen beiden Monaten maßgeblich dazu beigetragen, trotz des Weggangs von Christoph die normale Content-Flut auf GamersGlobal aufrechtzuerhalten. Aber jetzt geht das Mikrofon an ihn.



Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht?

Meine ersten eigenen Inhalte waren dann tatsächlich offizielle Testberichte ab April 2011. Im Juli desselben Jahres bin ich dann als einer der ersten überhaupt als Festangestellter bei GamersGlobal eingestiegen – und habe diese Entscheidung nie bereut. Ich kann mich noch gut an ein Telefonat mit Jörg erinnern, während meines Umzugs nach München, kurz vor meinem ersten Arbeitstag. Es ging darin vornehmlich um ein erstes größeres Preview-Event von THQ in London mit Darksiders 2 und Warhammer 40k - Space Marines , wo ich gleich hin sollte. Danach war die Vorfreude natürlich besonders groß, zumal ich dadurch tatsächlich das erste Mal in meinem Leben nach London gekommen bin.

Als Mitleser war ich bereits vor dem offiziellen Start im September 2009 dabei, registriert habe ich mich erst einige Wochen später. Es dauert aber nicht mehr allzu lang, bis in meinem Profil mehr als 10 Jahre ausgewiesen sein werden. Als News-Schreiber oder Archivar war ich nie wirklich aktiv, da mir damals einerseits die Zeit dazu gefehlt hätte. Zum anderen aber gab es schon in den ersten Jahren, ähnlich wie heute, so viele extrem engagierte User, dass ohnehin kaum Themen unbehandelt blieben.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Da gäbe es wahrscheinlich einige, die ich nennen könnte. Am Ende erinnere ich mich aber mit am liebsten an die gemeinsamen E3-Trips mit Christoph, mit dem ich zwischen 2014 und 2017 gleich viermal in Folge in Los Angeles war. Christophs Geburtstag fiel ja praktisch immer genau in die E3-Woche, und ich habe in den meisten Jahren versucht, ihm irgendwie ein kleine Freude zu machen. Einmal hatte ich so kleine Küchlein und Einsteckkerzen besorgt, die ich ihm während eines unserer Tagesfazit-Videos überreichen wollte. Habe ich auch gemacht. Bedacht hatte ich allerdings nicht, dass der Fotoapparat, den wir für die Videos damals dabei hatten, Aufnahmen von maximal fünf Minuten erlaubt, danach musste man die nächste Videoaufnahme starten (das hat steuerliche Gründe übrigens). Deshalb konnten die User diese Szene letztlich nicht miterleben.

Es gab da auch noch eine andere Gegebenheit, nämlich als Christophs Geburtstag auf den Abend fiel, an dem Nintendo Deutschland zu einem geselligen Zusammensein eingeladen hatte in L.A. Ich hatte es Christoph im Vorfeld schon mal „angedroht“, dass ich den Geburtstag an dem Abend eventuell öffentlich thematisieren könnte. Er hat es mir verboten und mich dann tatsächlich am Arm festgehalten, als ich nach einem Löffelklopfer ans Glas aufstehen wollte. Er ist halt zu bescheiden und steht ungern im Mittelpunkt. Aber als alle Anwesenden ihm ein kleines Geburtstagsständchen brachten, deuteten seine großen Augen schon an, dass er die Aktion am Ende wohl doch nicht ganz so blöd fand. Ich fand's jedenfalls schön!