Darauf freut sich die Redaktion im... Oktober 2019

Traditionell ist die Spielewelt im Oktober eines jeden Jahres dank der plötzlichen Spieleflut Land unter. Wie sieht es damit 2019 aus und wie lauten die heiß erwarteten Spiele aus Sicht der Redaktion?

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Mir hat jasehr gut gefallen, und Episode 1 der neuen Staffel macht exakt da weiter, wo die böse-schrullige Cartoon-Fantasy-Mär aufgehört hat. Werde ich weitergucken! Und nachdem ich von den bisherigen Staffeln vonrichtiggehend begeistert war, bin ich sehr interessiert an Skylines. Nee, nicht Cities: Skylines, sondern die Rapper-/Gangster-Serie, die in Frankfurt spielt. Ins Kino könnte mich derlocken, mal sehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Wo sind sie hin, die vielen AAA-Titel, die sonst so im Oktober über uns hereinbrechen? Aktuell freue ich mich so richtig nur aufhabe ein wenig Interesse anund bin ansonsten sicher, auch noch weitere, kleinere Titel zu finden, die mir Spaß machen. Und ich würde gerne ein Letsplay starten im Oktober...[SONSTIGES] Keine Zeit für gar nichts.[FILME/SERIEN] Als Fan des Meth-kochenden Walter White ausfreue ich mich natürlich auf die Film-Fortsetzung. Was sein Lebensweg für Jesse "Bitch" Pinkman wohl noch bereithält verspricht mindestens unterhaltsam, wenn nicht sogar tragisch zu werden. Außerdem startet auf Netflix fünfte Staffel von. Wir stecken bereits tief im Serien-Rewatch rund um den verbrecherischen Shelby-Clan und sind dementsprechend gespannt, welche ach-so-legalen Geschäfte die Halunken denn dieses Mal mit ihren fragwürdigen Methoden etablieren wollen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Hurra, hurra,hat wieder eine Kampagne! Dementsprechend freue ich mich im Oktober auf rabiate, durchgeskriptete und einfach coole Action in. Wenig Anspruch, viele Explosionen und fünf bis sieben unterhaltsame Stunden, mehr brauche ich nicht. Ein weiteres (hoffentliches) Highlight kommt dann direkt an Halloween, nämlich. Der tollpatschige Klempnerbruder konnte mich schon mit seinem ersten Abenteuer auf dem Gamecube abholen und dementsprechend werde ich den Schreckweg zeitnah auspacken und das Hotel von Gruselgestalten säubern.[SONSTIGES] Es ist ja irgendwie schon seltsam mit diesem Oktober. Spieletechnisch ist er so schwach wie schon lange nicht mehr, dafür ist an der schwermetallischen Konzertfront so einiges geboten. Geplant sind bei mir aktuell die Gurgelgrunzer, die Crossover-Könnerund natürlich die Band mit dem wohl schönsten Namen der Welt:

[FILME/SERIEN] Der Serien-Herbst beginnt nun tatsächlich. Und es kommen im Oktober ein paar ganz interessante Sachen neu. Am 7. Oktober startet bei Amazon die bisher gut bewertete Serie Doom Patrol aus dem DC-Superheldenuniversum. Ebenfalls ganz interessant klingt Euphoria (ab 16. Oktober bei Sky) über die unterschiedlichsten Probleme von Schülern in den USA. Und dann ist schon seit Monaten bekannt, dass am 28. Oktober endlich die mit Preisen übersäte Serie The Handmaid's Tale im TV (bei Tele 5) läuft.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Meine ich das nur oder ist das wirklich ein seltsam schwacher Oktober? Auf meiner direkten Liste habe ich nur das Rollenspiel The Outer Worlds von Obsidian. Beim näheren Hinschauen finde ich zumindest zwei Sachen interessant. Was genau verbirgt sich inter dem Detektiv-RPG Disco Elysium? Mehr als nur ein seltsamer Titel? Und wie spielt sich das PS4-exklusive Concrete Genie, besonders die VR-Modi? Interessant aussehen tut es allemal.



[SONSTIGES] Ich hoffe auf einen Konzertbesuch Anfang Oktober. Die deutsch-koreanische Sängerin Josin, deren Musik und Stimme sich ein wenig wie Radiohead anhören, tritt in Köln auf. Ich habe zwar Dienstwochenende, hoffe aber, an dem Abend keinen Termin zu haben. Musikalisch scheint der Oktober deutlich besser zu sein als spielerisch: Es gibt neue Alben von Diiv, Foals, Michael Kiwanuka und Wilco.



Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Zu TV-Serien und Filmen bin ich in den letzten Wochen mal wieder kaum gekommen. Fest vorgenommen habe ich mir aber endlich malvor dem Start der dritten Staffel in Angriff zu nehmen. Kenne bislang nur die ersten drei Episoden, die mir aber ziemlich gut gefallen hatten. Nach der langen Zeit, würde ich aber gewiss noch mal bei Folge 1 neu starten müssen. Die Alternative dazu ist, ebenfalls auf Amazon. Das kommt Staffel 2 sogar erst Anfang November und ich müsste bloß eine Staffel zeitlich unterbringen. Im Kino würde ich mich an sichinteressieren. Aber daden Joker offenbar sehr ähnlich anlegt wie, bin ich letztlich dann doch nicht ganz so scharf drauf, dass ich den Film unbedingt auf der großen Leinwand sehen müsste. Ich finde den Ledger-Joker nicht gut. Holt doch malzurück! Pflichtprogramm ist hingegen. Ich habe mir Genesys bis heute verkniffen, FSK-12-Freigabe und der Einkauf einer semi-guten Schauspielerin aus Game of Thrones, ich glaube, das will ich mir nicht anschauen. Wie gut, dass der neue Film den "Vorgänger" komplett ignoriert, wohl kein Zufall...[SPIELE/BRETTSPIELE] Es war bislang jeder Monat bereits so voll mit guten Spielen, dass ich im Oktober erst gar nicht versuchen werde, alle potenziellen Highlights zu spielen. Aber drei Titel muss ich unbedingt zocken. Da wäre Obsidians, bei dem ich vom Kampfsystem zwar noch nicht begeistert bin, von dem ich aber bei Quests und Entscheidungsoptionen eine ähnliche Vielfalt (und Abgefahrenheiten) wie in meinem Lieblings--Teilerhoffe. Nachdem mir die E3-Präsentation zum neuen Call of Duty - Modern Warfare richtig gut gefallen hat, freue ich mich auch wieder auf ein CoD, das nicht im Zweiten Weltkrieg spielt. Das dritte Spiel im Bunde ist. Damit hatte ich ebenfalls bereits auf der E3 sehr viel Spaß![SONSTIGES] Es gibt da schon ein Ereignis, auf das ich mich im Oktober besonders freue, aber das möchte ich nicht öffentlich teilen. Aber es geht dafür kurzzeitig in die alte Heimat, und auch das ist immer wieder 'ne feine Sache. Ansonsten, auch wenn ich das so wohl nicht in mein Tagebuch schreiben würde (wobei ich tatsächlich keins führe, als wenn ich Zeit für so einen Kram hätte!), freue ich mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Hagen. Hat schon zu seiner Praktikantenzeit immer sehr gut mit ihm funktioniert – außerdem versteht er meinen Humor ;) – und nun als GG-Externer erwarte ich nichts anderes. Nicht das mit dem Humor, die Sache mit der guten Zusammenarbeit. Diesmal ohne Smiley.[FILME/SERIEN] Ich mag Gothic Novels, ihr Spiel dem Unausgesprochen, das sich langsam zur Eskalation aufbaut und gerne Fragen aufwirft, ob das Unheimliche überhaupt real ist. Der Filmvon den Machern der Seriebietet genau das in ganz klassischer Form: Die neurotische Merricat lebt mit ihrer älteren Schwester Constance und ihrem Onkel auf dem Familienanwesen, auf dem es Vater und Mutter durch eine Arsenvergiftung dahingerafft hat. Eines Tages zieht ihr Cousin als neuer Mitbewohner ein, der als Doppelgänger des verstorbenen Vaters durchgehen könnte. Natürlich steckt da mehr dahinter. Verwinkelte Gemäuer? Check. Dunkle Familiengeheimnisse? Check. Seltsame Ereignisse? Check. Einmal ein Kinoticket für mich? Check![SPIELE/BRETTSPIELE] Als Freund des todschicken Prüglers, freue ich mir sehr auf den nächsten Release von Lab Zero Games.wartet wieder mit handgezeichneten Animationen auf und obwohl gefühlt jeden Monat ein neuer Indie-Entwickler mit einem Metroidvania auf der Matte steht, peppt Indivisible das Konzept mit einem ungewöhnlichen Kampfsystem auf: Heldin Ajna sammelt im Laufe des Abenteuers viele Gefährten auf, die jeweils einem von drei Angriffsknöpfen (neben dem für Ajna selbst) zugewiesen werden. Jede Party-Konstellation bietet damit Move-Kombinationen zum Ausprobieren. Außerdem verschlägt es das von frühen 3D-Jump-and-Runs inspirierteauf die Switch, wo ich es dann auch bald endlich nachholen will.[SONSTIGES] Hab ich eigentlich schon gesagt, dass ich mich auf meinen neuen Job freue? Ich bin dann mal im Hypetrain nach Salmdorf.[FILME/SERIEN] Bereits im September istmitauf der Kinoleinwand gelandet. Erwachsene, intelligent erzählte Science Fiction geht immer. Hoffentlich finde ich Zeit!mitkönnte ebenfalls spaßig sein und landet auf meiner "Schau ich im Stream"-Liste. Oh, und da Netflix vor kurzem die zweite Staffel vonangekündigt hat, hab ich nicht übel Lust, die fantastischen ersten 18 Kurzfilme noch einmal zu genießen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Bei mir bestimmt weiterhinmeine Freizeit. Ich nähere mich Stufe 60 und freue mich tierisch darauf, mich erneut im Geschmolzenen Kern auf die Jagd nach meinem Schurken-Set zu machen. Leiden muss währenddessen mein Mountain of Joy, der immer höher anwächst. Im Oktober nehmenundauf der Spitze Platz, direkt unterundaus dem Vormonat. Allein mit diesem Sextett könnte ich locker bis 2020 meine Freizeit füllen.[Sonstiges] Auch wenn die BlizzCon in diesem Jahr am 1. November startet, wird mich Blizzards Hausmesse bereits im aktuellen Monat ordentlich beschäftigen. Nach der desaströsen Vorjahresrunde mit Mobile-Ablegerals größtes Highlight blicken in den nächsten Wochen zahllose Fans vonund Co. nach Anaheim. Denn alle wissen: Nun muss Blizzard liefern, und zwar spannende Ankündigungen und keine Shitstorms. Die Gerüchte- und Leak-Küche wird im Oktober brodeln!