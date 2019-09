10 Jahre GG: Timeline auf gamersglobal.org // Ein Jahrzehnt im Detail

In den vergangenen Tagen wurden von Redaktion und Community zahlreiche Inhalte veröffentlicht, die das 10-jährige Jubiläum von GamersGlobal thematisieren. Als Beispiele seien die Grußworte, die GG-Gulden-Aktion, die Spiele-Verlosung, die „Was macht eigentlich...“-Beiträge , die „GG spielt Super Mario Maker 2-User-Levels"-Aktion sowie die mehr als 70 User-Grüße plus Jubiläumstasse genannt.

Doch was ist mit den etwa 3.650 Tagen vor dem Jubiläum? Eine Antwort darauf gibt eine Timeline, in der fast alle wichtigen Ereignisse und Inhalte verlinkt sind, die sich in einem Jahrzehnt GamersGlobal ereignet haben beziehungsweise die auf der Website veröffentlicht wurden – und durch die deutlich wird, dass GG einem stetigen Wandel unterzogen war und ist.

❯ Zur externen Timeline

Zur Info: Inhalte, die mit „Erstausgabe“ bezeichnet sind, weisen darauf hin, dass es sich – Überraschung – um die erste Ausgabe einer bestimmten Kategorie handelt (News, Interview, Podcast, Check und dergleichen.

Bei Interesse könnt ihr euch auf diese Weise auf eine Zeitreise begeben, die im Jahr 2009 zum Beispiel mit der Suche von Jörg Langer nach Beta-Testern oder der ersten News beginnt. In den folgenden Jahren stoßt ihr auf Neuerungen und Optimierungen im Zuge der Relaunches (LaterPay, Layout-bezogen, neue Formate und so weiter) und könnt euch über die personellen Veränderungen innerhalb der Redaktion informieren (Redakteure, Praktikanten). Hinzu kommen zahlreiche (Erstausgaben-)Inhalte sowie natürlich die Erwähnungen von Community-Projekten (Geschenke, Aprilscherze und dergleichen), User-bezogenen Meldungen (Besuche, Rangaufstiege, Moderatoren) und vielem, vielem mehr. Außerdem weist der Blick in die Zukunft auf elementar Wichtiges hin.

Generell soll die Timeline zum „gemütlichen Stöbern“ einladen. Vor allem neue Userinnen und User sowie solche, die seit einem vergleichsweise kurzen Zeitraum bei GamersGlobal.de registriert sind, dürften auf das eine oder andere stoßen, das ihnen noch nicht bekannt ist. Aber auch für „GG-Veteranen“ ist die Website natürlich geeignet, schließlich sind zehn Jahre eine lange Zeit ...

Den entscheidenden Anteil daran, dass dieses Community-Projekt realisiert werden konnte, hat unser User und Oberarchivar Claus. Durch sein Mitwirken wurde die zugrundeliegende Datenbank in kurzer Zeit mit mehr als 320 Inhalten gefüllt. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann aufgrund der Menge an Informationen nicht gegeben werden – was „Menge“ genau bedeutet, erfahrt ihr voraussichtlich in den kommenden Tagen.