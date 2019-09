Nintendo Switch Lite: Analog Stick ebenfalls vom Drift-Problem betroffen?

Switch

Die Analog Sticks der jüngst veröffentlichten Nintendo Switch Lite sind möglicherweise ebenfalls vom bekannten Drift-Problem betroffen. Der Fehler, den viele Besitzer der Standard-Version der Nintendo Switch kennen und durch den der Stick permanent nach links zieht, was die Steuerung im Spiel erschwert, hat der YouTuber Alexis Javier laut eigenen Angaben bereits zwei Tage nach dem Kauf der Lite-Version festgestellt, was er auch in einem Video demonstriert.

Sollte es sich hierbei tatsächlich um den gleichen Fehler und nicht um einen Einzelfall mit einer defekten Konsole handeln, könnte es für Nintendo zu einem großen Problem werden. Denn während man bei der Originalkonsole die beiden JoyCons einfach für 70 Euro ersetzen könnte, ist es bei der nur auf mobiles Gaming ausgerichteten Lite-Version nicht möglich, da die JoyCons hier fest verbaut sind. Im Falle eines Problems bleibt also nur, das Gerät zurück an den Händler zu schicken. Zwar berichten Seiten, wie WCCFTech, dass man beim Testen der Lite-Version kein Drift-Problem feststellen könnte, dieses trat jedoch auch schon beim Original nicht bei jedem JoyCon und öfter auch erst nach einer Weile auf. Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Meldungen diesbezüglich häufen und wie Nintendo darauf reagiert.