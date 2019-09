Stiftung Warentest prüft Spiele-Apps für Kinder – und kann keine empfehlen

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android Browser andere

Setzt ihr eure Kinder gerne vor ein durch unabhängige Kontrolleure als kindgerecht und groß mit frei ab 0 Jahren gekennzeichnetes Mobile-Game wie Angry Birds 2 oder Minecraft? Die Stiftung Warentest rät davon ab. In der aktuellen Ausgabe und auf test.de hat die Verbraucherorganisation nun in Zusammenarbeit mit jugendschutz.net einen ausführlichen Test zu Spiele-Apps für Kinder veröffentlicht. Das Ergebnis ist besorgniserregend: Von 14 Spiele-Apps erhielten 13 das Urteil „inakzeptabel“. Das laut Warentest „am wenigsten schlimme“ Spiel, Pokémon Go, stuften die Tester aber immer noch als „bedenklich“ ein. Für Kinder zu empfehlen sei definitiv keiner der Titel, so das Urteil der Tester.

Versteckte Kosten, überteuerte In-App-Käufe, Belohnungen für das Ansehen von Werbung, die zudem teilweise auf Pornoseiten führt, Naziparolen und übertriebene Gewalt seien in den Apps gefunden worden, heißt es. Außerdem erfülle keine einzige Datenschutzerklärung die gesetzliche Forderung, die Hinweise zum Datenschutz in einer einfachen kindgerechten Sprache zu geben. Stattdessen müsse zum Spielen eingewilligt werden, dass der User überwacht werde und auf die Privatsphäre verzichtet.

Für den Test gaben die Prüfer als Altersangabe stets zehn an und versuchten, das Gezeigte und Gespielte aus dieser Sicht zu beurteilen. Bewertet wurde in den Kategorien Kindgerechte Inhalte, Sichere Nutzung, Verstöße melden, In-App-Käufe, Werbung und Datenschutz. Dies sind die getesteten Spiele, die bis auf Minecraft (einmalig 7,99 Euro) allesamt gratis in den App-Stores herunterladbar sind:

Angry Birds 2

Brawl Stars

Candy Crush Soda Saga

Clash of Clans

Clash Royale

Empires & Puzzles

Fortnite

Helix Jump

Homescapes

Pokémon Go

Roblox

Subway Surfers

Minecraft

Temple Run 2

Den sechsseitigen Test könnt ihr kostenlos auf test.de als PDF herunterladen.