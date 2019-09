10 Jahre GG: Bernd Wener (Grußwort #8)

Zum 10jährigen Jubiläum bringen wir zwei Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen oder aktuellen Mitstreitern. Heute grüßt eine Stimme, die euch seit vielen Jahren jeden Montagmorgen verfolgt...

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Ebenfalls nicht verpassen: die User-Gedanken zu 10 Jahren GG!

Wie ist das, seit 320 MoMoCast- und mittlerweile auch einigen Dutzend WoSchCa-Folgen immer dieselbe Stimme im Ohr zu haben, die euch am Schluss daran erinnert, was ihr da gerade – und von welcher Website – eigentlich gehört habt? Das ist die Stimme von Bernd Wener, und auch Intro-/Outtro-Musik stammen von ihm. Wer also ist Bernd Wehner im Bezugsystem GamersGlobal? Das erfahrt ihr in der heutigen Folge der Jubiläums-FAQs.

Meine (Jörgs) Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit Bernd schließen seine kluge Kolumne Die Mär vom Wiederspielwert ein. Und den Test von Driver San Francisco (Note im Test: 8.5). Er war dafür extra nach München gefahren, im Hochsommer, für ein komplettes Wochenende, in Begleitung. Was die Begleitung davon hielt, dass er im alles andere als klimatisch erträglichen Büro – damals noch im Nachbargebäude und unter direkter Sonnenbestrahlung im ersten Stock – kaserniert wurde? Man weiß es nicht, aber jedenfalls erledigte er seinen unbezahlten Tester-Job konzentriert und kompetent.

Und dann natürlich die GamersGlobal-Podcasts. Dessen Folge #0 entstand bereits mit Bernds Unterstützung, auch wenn er da noch als User 3GoldeneRegeln firmierte. 25 Casts gab es zwischen Oktober 2010 und August 2012 (im Oktober startete dann der MoMoCa); allerdings waren zehn davon kürzere "Tagesfazits" von zwei Gamescom-Messen. Die meisten der 15 normalen Podcasts schnitt Bernd, er kommt darauf auch zu sprechen. Und nein, ich weiß nicht mehr, wieso mir die Maximal-eine-Stunde-Grenze (die dann doch fast immer deutlich gerissen wurde) so wichtig war, vermutlich fürchtete ich, die Zeit der GamersGlobal-User über Gebühr zu beanspruchen.

Jedenfalls ein dickes Dankeschön an Bernd, der nun endlich zu Wort kommt:

Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht?

Glücklicherweise verfügt GamersGlobal über eine sehr gut gepflegte Datenbank, denn da musste ich jetzt erst mal recherchieren! Registriert hatte ich mich wenige Wochen nach dem offiziellen Start. Auf diesem Wege meine herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag und alles Gute für die nächsten zehn erfolgreichen Jahre! Meine erste News (Kommt ein neues Flatout?) steuerte ich am 29. Dezember 2009, den ersten User-Artikel (iPad: Meine ersten Tage) im Mai 2010 bei. Im Oktober 2010 startete ich die App der Woche, welche später sogar zur offiziellen Exklusiv-Serie erhoben wurde, mittlerweile aber leider scheintot ist. Damit qualifizierte ich mich bald als externer Autor und schrieb im Laufe des Jahres 2011 diverse Tests und Previews, bevor ich aus Zeitgründen meinen Hut ziehen musste.



Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Im Nachhinein betrachtet finde ich es amüsant, wie Jörg immer auf die Kürze der Podcasts pochte, wo er doch selbst damals schon gerne langer... *ähem* länger laberte. Zu jener Zeit hatte ich allerdings Albträume von den Diskussionen darüber, wieso der GG-Podcast unbedingt die Länge von einer Stunde einhalten musste und was wir daher rausschneiden sollten. Unter anderem war dies auch ein Grund dafür, dass Philipp Spilker und ich kurzerhand den Indie-Podcast "Wir schweifen ab" ins Leben riefen, der immerhin gute drei Jahre existierte. Ich freue mich aber, das meine bescheidenen Elektro-Musik-Künste bis heute als Titelmelodie des MoMoCas Verwendung finden.



Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Auf jeden Fall. Zum einen bestand (und besteht, denke ich!) die GG-Community aus jeder Menge äußerst netten Menschen. Es hat riesigen Spaß gemacht, mit und für die Leute hier zu schreiben. Zum anderen habe ich viel übers Verfassen von Artikeln gelernt und mich gefühlt deutlich verbessert. Mein Dank gilt an dieser Stelle Jörg fürs rigorose Redigieren und die Wissensweitergabe. Zu guter letzt bin ich durch die Einblicke in die Arbeit einer Spieleredaktion in meiner Erkenntnis gestärkt worden, dass es für mich persönlich richtig war, diesen Weg nicht beruflich zu verfolgen. Das Schreiben habe ich allerdings vermisst, weshalb wir letztes Jahr unseren privaten Reiseblog www.glückskinder.reisen ins Leben gerufen haben.



Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?