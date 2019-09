Red Dead Redemption 2: Deutet erneute Altersprüfung auf PC-Version hin?

PC

Während die Konsolenspieler Red Dead Redemption 2 (Testnote: 9.5) bereits seit Oktober letzten Jahres spielen können, warten die PC-Fans nach wie vor auf eine offizielle Bestätigung der Umsetzung. Hinweise darauf, dass der Titel für den Rechner erscheinen könnte, gab es in der Vergangenheit bereits öfter. So wurden unter anderem PC-Einstellungen in der Companion-App, sowie Verweise auf den PC im Quellcode des Rockstar Social Clubs und im Mitarbeiterprofil eines ehemaligen Entwicklers entdeckt. Nun sorgt ein Eintrag in der Datenbank des Australian Classification Boards für neue Spekulationen. Laut diesem wurde der Titel am 20. August 2019 einer neuen Alterseinstufung unterzogen, wobei die Altersfreigabe offenbar verweigert wurde.

Der Eintrag wurde von einem Resetera-Nutzer entdeckt, der in seinem Beitrag auf die Ähnlichkeiten bei dem Prüfungsvorgang mit Grand Theft Auto 5 (Testnote: 10) verweist, die ebenfalls separat von den Konsolen geprüft und eingehender auf die Darstellung oder Erwähnung von Gewalt, Sex und Online-Interaktivität untersucht wurde. Möglicherweise durchläuft Red Dead Redemption 2 aktuell einen ähnlichen Prozess, weshalb es immer wieder abgelehnt wird (zuvor wurde das Spiel offenbar schon mal unter dem Codenamen „Bonaire“ vorgelegt und abgewiesen). Mit dem Release des Launchers für Rockstar-Spiele vor wenigen Tagen, hoffen die Fans, dass die Ankündigung der PC-Version von Red Dead Redemption 2 in Kürze erfolgen wird. Rockstar selbst hat die Gerüchte wie gewohnt nicht kommentiert.