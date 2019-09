Bloodstained soll laut Director zu einer Spielserie ausgebaut werden

PC Switch XOne PS4

Das Kickstarter-finanzierte Metroidvania Bloodstained - Ritual of the Night soll laut dem Entwickler-Guru Koji Igarashi (Castlevania-Reihe) zu einem vollwertigen Franchise ausgebaut werden. Dies gab der Macher kürzlich in einem Interview in der aktuellen Printausgabe des Game Informer (via Nintendo Everything) bekannt. Wie er erklärte, möchte das Team aus dem erfolgreichen Spiel mehrere Serien starten und vielleicht auch andere Genres erforschen:

Mit der Veröffentlichung von Bloodstained - Ritual of the Night konnte ich beweisen, dass wir diese Art von Spiel auch ohne ein großes Unternehmen im Rücken realisieren können. Wir glauben, dass dieses Spiel der Ausgangspunkt für unseren nächsten Schritt ist und haben daher, nachdem wir so viel Aufwand für die neue IP betrieben haben, den starken Wunsch, eine Spielserie daraus zu machen.

Das Erschaffen von 2D-Side-Scrolling-Actionspielen sei die größte Stärke des Studios, so Igarashi weiter, daher denke man auch darüber nach, weitere Spiele dieses Genres mit unterschiedlichen Weltschauplätzen zu erschaffen. Man möchte allerdings auch das Studio weiter wachsen lassen und es sei nicht in Ordnung, immer wieder die gleiche Art von Spielen zu entwickeln, weshalb man künftig auch alle andere Arten von Genres herauszufordern will.

Im Verlauf des Interviews äußerte sich Igarashi auch zu der Switch-Version von Bloodstained - Ritual of the Night, die aktuell noch mit einigen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hat: