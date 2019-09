UN: Videospielindustrie engagiert sich gegen den Klimawandel // Maßnahmen

Logo: playing4theplanet.org, Foto: pixabay.com

Im Zuge des kürzlich in New York stattgefundenen UN-Klimagipfels gaben die Vereinten Nationen auch bekannt, dass die Computer- und Videospielindustrie nun ebenfalls in den „Kampf gegen den Klimawandel“ einsteigt. Demnach haben sich einige der „größten Namen mit einer kombinierten Zielgruppe von 970 Millionen Spielern“ formell dazu verpflichtet, die Reichweite ihrer jeweiligen Plattformen dazu zu nutzen, um verschiedene Maßnahmen umzusetzen.

In der Summe streben die derzeit 21 Unternehmen beispielsweise an, bis zum Jahr 2030 eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 30 Millionen Tonnen zu erreichen, Millionen von Bäumen zu pflanzen, neue „grüne Anstöße“ beim Spieldesign zu geben und Verbesserungen in den Bereichen Energiemanagement, Verpackung und Geräte-Recycling zu realisieren.

„Playing for the Planet“-Allianz

In der entsprechenden „Playing for the Planet“-Kampagne sind unter anderem Plattformen und Unternehmen wie Sony Interactive Entertainment, Microsoft, Google Stadia oder auch Ubisoft, Green Man Gaming und Twitch vertreten. Eines der Ziele dieser Allianz ist es, „Unternehmen dabei zu unterstützen, Lern- und Überwachungsfortschritte auf der Umweltagenda zu teilen“.

Inger Andersen, Exekutivdirektorin des UN-Umweltprogramms, dazu:

Die Videospielindustrie hat die Fähigkeit, die Vorstellungskraft von Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt zu aktivieren, zu inspirieren und zu fesseln. Damit sind sie ein äußerst wichtiger Partner bei der Bewältigung der Klimakrise.

Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment:

Wir bei PlayStation glauben, dass Spiele die Fähigkeit haben, den sozialen Wandel anzuregen, indem sie Menschen erziehen, Emotionen anregen und Hoffnung wecken. Wir könnten nicht stolzer sein, an der Playing-for-the-Planet-Alliance teilzunehmen, und wir freuen uns darauf, zu sehen, was die Branche gemeinsam erreichen kann.

Phil Spencer, Executive Vice President of Gaming bei Microsoft:

Der Klimawandel wirkt sich auf jede Branche und jeden Sektor aus, und wir glauben, dass Technologie eine entscheidende Rolle dabei spielen kann, die Reaktion auf diese Herausforderung zu ermöglichen und zu stärken. Initiativen wie unsere Minecraft Build a Better World Campaign und das klimaneutrale Xbox-Pilotprojekt bieten eine großartige Gelegenheit, die Technologie-Nachhaltigkeits- und Gaming-Community von Microsoft zu nutzen, um in diesem Schlüsselbereich unseres Geschäfts etwas zu bewirken.

Derzeitige Verpflichtungen der Unternehmen

Zu den Maßnahmen, die die Unternehmen umsetzen wollen, zählen zum Beispiel die folgenden:

Sony Interactive Entertainment plant, energieeffiziente Technologien einzusetzen, einen Low-Power-Suspend-Modus für die nächste Generation der PlayStation einzuführen, ihren CO2-Fußabdruck zu bewerten und zu berichtigen und die Gaming-Community zu informieren und zu inspirieren, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen.

Microsoft wird sein bestehendes Engagement für Klimaneutralität, das 2012 begann, auf seine Geräte und Spiele ausweiten. Außerdem soll ein neues Ziel gesetzt werden, um die Emissionen in der Lieferkette bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren – einschließlich der Entsorgung von Geräten – und 825.000 Xbox-Konsolen in einem Pilotprogramm als CO2-neutral zu zertifizieren. Darüber hinaus wird Microsoft die Spieler über die Minecraft-Initiative „Build a Better World“, mit der die Spieler mehr als 20 Millionen Aktionen im Spiel durchgeführt haben, in die Nachhaltigkeitsarbeit im realen Leben einbeziehen.

Google Stadia wird einen neuen Leitfaden für nachhaltige Spieleentwicklung herausgeben und Forschungsarbeiten darüber finanzieren, wie „grüne Anstöße“ effektiv in Spiele integriert werden können.

Ubisoft wird unter anderem Materialien aus umweltfreundlichen Fabriken beziehen, und Sports Interactive wird 20 Tonnen Verpackung vermeiden, indem es für alle zukünftigen Football Manager-Versionen von Kunststoff auf eine wiederverwertbare Alternative umsteigt (siehe auch diese News zur Verpackung des Football Managers 2020).

Auf der Website playing4theplanet.org findet ihr weitere (Hintergrund-)Informationen, wie zum Beispiel ein 28 Seiten umfassendes PDF, das zahlreiche Daten enthält, sowie zwei Videos, von denen eines abschließend eingebunden ist.