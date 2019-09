The Long Dark: Nächste Episode Crossroads Elegy erscheint im Oktober

PC XOne PS4 Linux MacOS

In einer umfangreichen News äußert sich Raphael van Lierop, der Gründer von Hinterland und kreative Kopf hinter The Long Dark, umfangreich zum fünfjährigen Bestehen des Studios. Nach einigen Jahren Tätigkeit in der Spielebranche und Mitarbeit an einigen "Triple-A"-Titeln habe er Hinterland gegründet, um mehrere Spiele pro Jahr entwickeln und veröffentlichen zu können. Allerdings arbeite er nun seit fünf Jahren mit nun fast 40 anderen Mitarbeitern immer noch an dem Spiel, um es weiterhin zu verbessern.

In dem langen Text vermittelt van Lierop allerdings nicht den Anschein, dass er unzufrieden auf die jahrelange Arbeit zurückblickt, sondern er durchaus stolz und zufrieden ist. Den kompletten Artikel, der in gewissem Sinne eine Art emotionaler Rückblick ist, könnt ihr auf der offiziellen Seite nachlesen. In einer Grafik werden anlässlich "Fünf Jahre The Long Dark" einige interessante Zahlen genannt. So seien 3,3 Millionen Einheiten des Survival-Actiontitels weltweit verkauft worden. Bei Steam werde das Spiel momentan von 91 % der Nutzer positiv bewertet, auf der Xbox One erhalte es 4,3 von 5 Sternen und auf der Playstation 4 schneide der Titel derzeit mit 4,5 von 5 Sternen ebenfalls positiv ab.

Van Lierop kündigt auch ein konkretes Erscheinungsdatum für die dritte Episode des Story-Modus Wintermute an, nachdem diese ursprünglich Anfang 2019 erscheinen sollte, dann aber auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Im neuesten Kapitel Crossroads Elegy werdet ihr die Rolle von Astrid Greenwood übernehmen, die ihr erstmals in der neuesten Episode selbst spielen könnt. Weitere Infos zum Inhalt wurden allerdings noch nicht verraten. Erscheinen soll Crossroads Elegy am 22. Oktober für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Ganz hartgesottene Fans des Titels haben zukünftig zudem die Möglichkeit, mit der "Time Capsule" die bisherigen Versionen von The Long Dark zu spielen. Die "Time Capsule" ist allerdings Spielern der PC-Version vorbehalten, da nur Steam die hierfür notwendigen Tools anbietet. Weitere Informationen erhaltet ihr auf dieser offiziellen Seite. Abschließend folgt ein kurzer Trailer zur kommenden Episode: