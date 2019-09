Google Play Pass: Zugriff auf über 350 Spiele und Apps für $4,99 im Monat

Der Screenshot stammt aus Monument Valley 2.

Seit wenigen Tagen können iOS-Nutzer mit Apple Arcade ein Abo erwerben, das im Laufe dieses Jahres mehr als 100 Spiele umfassen soll, die alle ohne Werbung und Zusatzkäufe auskommen. Nach einem kostenfreien Probemonat beträgt der monatliche Preis für das Abonnement 4,99 Euro. Unseren Ersteindruck sowie die Liste mit den derzeitigen Titeln könnt ihr in diesem Beitrag nachlesen.

Nun hat auch Google einen entsprechenden Dienst vorgestellt, der im Verlauf dieser Woche allerdings nur in den Vereinigten Staaten zur Verfügung steht (weitere Regionen sollen „bald“ folgen). Für das schlicht Google Play Pass genannte Abo wirbt das Unternehmen mit den gleichen Merkmalen wie Apple: „Hunderte von Spielen und Apps“, in denen ebenfalls auf Ingame-Käufe, Vorauszahlungen und Anzeigen verzichtet wird. Mit 4,99 US-Dollar sind zudem die monatlichen Kosten die gleichen, außerdem sind die ersten zehn Tage kostenlos. Darüber hinaus kann das Abonnement mit bis zu fünf Familienmitgliedern geteilt werden, die jeweils individuellen Zugang erhalten.

Im Gegensatz zu Apple Arcade sollt ihr mit dem Google Play Pass Zugriff auf „mehr als 350 Spiele und Apps“ erhalten, die eine kuratierte Auswahl darstellen. Als Beispiele werden Stardew Valley, Limbo, Titan Quest, Evoland, Monument Valley 2, Terraria, Star Wars - Knights of the Old Republic, Thimbleweed Park oder auch die Wetter-App AccuWeather aufgeführt. Neue Titel (wie zum Beispiel This War of Mine) sollen jeden Monat folgen.

Kompatibel ist Google Play Pass mit Smartphones, Laptops und Tablets. Benötigt wird mindestens die Android-Version 4.4 sowie der Play Store mit der Versionsnummer 16.6.25 (beziehungsweise darüber). Abonnenten werden via eines neuen Tabs im Play Store auf ihre Play-Pass-Bibliothek zugreifen können. Wie ihr ein entsprechendes Abo abschließt, könnt ihr dieser offiziellen Support-Seite entnehmen.