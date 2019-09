Echtzeitkompott: Audio-Let´s-Play geht in die zweite Runde

PC andere

Ooze war tot, damit wollen wir beginnen. Kein Zweifel kann darin bestehen. Der Totenschein wurde unterschrieben von Jürgen, Christoph und Andreas. Es gab keine Leidtragenden. Ooze war tot. So tot wie ein Türnagel.

Nach "nur" 19 Folgen, drei Neustarts und einem neuen Mitstreiter (inzwischen hilft Andreas tatkräftig beim Lösen der Rätsel mit) konnten die drei tapferen Recken das Domizil der Familie Burger vom Spuk befreien und Guido Henkels (hier der Link zur lesenswerten News über seine aktuellen Projekte) Klassiker Ooze - Als die Geister mürbe wurden erfolgreich beenden. Somit haben die drei Adventure-Freunde das erste Spiel der Reihe Findet Schatz abgeschlossen - hier kann die abenteuerliche Reise mit all ihren Irrungen und Wirrungen nachgehört werden.

Da die Drei großen Gefallen an diesem Format gefunden haben, geht Findet Schatz in die zweite Runde. In Weltenschmiedes Adventure Hexuma - das Auge des Kal inspizieren die Drei als Angestellter eines Maklerbüros ein dem Hörensagen nach verfluchtes Haus im englischen Hochmoor. Das Spiel ist im Jahr 1992 erschienen und hat im Vergleich mit Ooze schon einige Komfortfunktionen mehr. Im Kern bleibt es aber natürlich ein Text-Adventure und eignet sich somit wieder wunderbar für die Podcast-Reihe.

Wenn ihr am Abenteuer teilhaben wollt, so könnt ihr dies ab dem 1. Oktober tun. Bis dahin habt ihr noch genügend Zeit, die vollendete Staffel eins fertig oder nach zu hören.