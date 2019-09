Football Manager 2020: Neue Features für nächsten Teil sind bekannt

PC MacOS

So sicher wie ein neues FIFA und PES erscheinen, so unausweichlich ist jedes Jahr auch ein neuer Football Manager. Sega hat auf der offiziellen Homepage des Football Manager 2020 nun die frischen Features des nächsten Serienablegers bekannt gegeben. So wurde das Vorstandssystem überarbeitet, so dass sich die Führungsebene nun noch besser an das jeweilige Team anpasst und entsprechend von euch fokussiert werden muss.

Auch der Mitarbeiterstab wurde gehörig aufgestockt. So gibt es nun zum Beispiel den Technischen Leiter, der Tipps und Strategien zu den Fähigkeiten und dem Potenzial der anderen Mitarbeiter gibt. Der Spielerleihemanager hingegen berät euch, bei welchem Kicker eine Ausleihe überlegenswert ist.

Der Spielzeitpfad hingegen ist nützlich, um früh die Talente junger Spieler zu erkennen und sie entsprechend zu fördern. Einen großen Einfluss auf eurer zukünftiges Vorgehen dürfte die Vereinsstrategie einnehmen. Der Vorstand gibt euch nun nicht nur ein Ziel für die aktuelle Saison, sondern gleich für die kommende Jahre eurer Mannschaft vor.

Detaillierte Informationen zu allen Neuerungen im Football Manager 2020 findet ihr in den Quellen.