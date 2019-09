Borderlands 3: Verkaufszahlen stellen mehrere Rekorde auf

PC XOne PS4

Das Unternehmen 2K Games hat heute Angaben zu den Verkäufen des seit dem 13.9.2019 erhältlichen Borderlands 3 (im Test) gemacht. Demnach konnten mit dem Open-World-Shooter gleich mehrere Rekorde aufgestellt werden, die sich sowohl auf die Reihe an sich als auch den Publisher beziehen.

Innerhalb der ersten fünf Tage nach der Veröffentlichung erwarben den Titel 50 Prozent mehr Käufer als seinerzeit im gleichen Zeitraum Borderlands 2 (im Test mit Wertung 8.5). Das bedeutet auch, dass es sich bei Borderlands 3 zum einen um das sich am schnellsten verkaufende Spiel in der Unternehmensgeschichte und zum anderen um den meistverkauften PC-Titel binnen des Zeitraums von fünf Tagen handelt.

Take 2 Interactive gibt außerdem an, dass vom dritten Teil der Borderlands-Serie in den genannten fünf Tagen über fünf Millionen Exemplare gekauft worden sind, sodass mit dem Franchise in der Summe inzwischen über eine Milliarde US-Dollar an Nettoeinnahmen erzielt werden konnten.

In digitaler Form wurde Borderlands 3 von über 70 Prozent der Käufer erworben, darüber hinaus konnte der Loot-Shooter die bislang höchsten Vorbestellungen eines 2K-Titels generieren. Auch der Vorbesteller-Rekord im Epic Games Store sei gebrochen worden, so das Unternehmen weiter. In diesem Zusammenhang werden die Verkäufe über die Epic-Plattform als „außerordentlich stark“ bezeichnet.

Die mit Borderlands 3 erstellten Twitch-Inhalte haben momentan eine Laufzeit von mehr als 14 Millionen Stunden. Das ist bereits jetzt mehr als die Hälfte dessen, was mit dem sieben Jahre alten Borderlands 2 generiert wurde.