10 Jahre GG: Ramon Domke (Grußwort #7)

Zum 10jährigen Jubiläum veröffentlichen wir gut zwei Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen oder aktuellen Mitstreitern. Heute grüßt Ramon Domke, der GamersGlobal das Licht brachte.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Ebenfalls nicht verpassen: die User-Gedanken zu 10 Jahren GG!

Ramon Domke war, man höre und staune, der zweite offizielle Mitarbeiter von GamersGlobal, nach Benjamin Braun (von dem natürlich auch noch ein Grußwort kommt, wir sind hier ja nicht streng chronologisch). Er wurde speziell für den Videobereich eingestellt, eigentlich ein klein wenig visionär, darf man heute schreiben. Jedenfalls brachte Ramon nicht nur seine Arbeitskraft mit, sondern auch viele gelbe Lampen sowie einen riesenhaften "Greenscreen-Vorhang", der bis heute in unserem Videostudio beliebtes Ziel für Staub und Milben aller Art ist, und auch immer noch (allerdings zur Bodenabdeckung) Verwendung findet. Die Bau-Strahler aber haben wir, du musst jetzt tapfer sein, lieber Ramon, vor einigen Jahren entsorgt.

Ramon brachte unseren Videobereich auf Vordermann und insbesondere die Stunde der Kritiker, bis heute verwenden wir zum Wechsel zwischen den beiden Akteuren die "Tauschen"-Blende, die Ramon einführte. Das ist zwar ein Standardeffekt von Final Cut Pro, aber er passt super, und wir hatten die Idee vorher schlicht nicht. Vor allem aber brachte uns Ramon bei, wie wichtig LICHT ist für Videoaufnahmen, siehe auch das Beweisbild über dieser News. Außerdem erfand Ramon ein "Resterampe"-Format über liegengebliebene Spiele der Woche, das wir aber bald wieder eingestellt haben: der Aufwand dafür war erstaunlich hoch.

Dass uns Ramon, der extra für die Stelle nach München gezogen war, noch in der Probezeit wieder verließ, war gewissermaßen Schicksal: Der große MMO- und speziell Guild Wars-Fan (siehe auch Ramons Begrüßungsnews hier auf GG.de) wurde von NC Soft nach England gelockt, zu just seinem Leib-und-Magen-Spiel, das er fortan betreute. Damit konnten die Weltstadt Salmdorf und der berühmte Langersche Charme dann doch nicht mithalten. Übrigens hinterließ uns Ramon noch ein Stellenanzeige-Foto, auf dem er eine... Erwachsenen-Seite aufgemacht hatte auf dem Bildschirm, als Gag, in der Gewissheit, diese würde ja wohl kaum in der Stellenanzeige landen (auf die sich dann übrigens Christoph Vent meldete). Naja, ihr könnt ja mal in den Tiefen des Internets graben, ob der Screen zu sehen war oder nicht im Großraumbüro-Foto...



Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht?

Es waren mir im Frühjahr 2012 lediglich ein paar Monate bei GamersGlobal vergönnt: Ich hatte mich gerade eingelebt, als der Ruf aus der Spielebranche mich von dort wieder weglockte. Allerdings war es eine gute und sehr intensive Zeit, die ich direkt in München bei Jörg und Benjamin im Büro verbringen durfte. Ich lernte viel und die Erfahrung des Teams zu schätzen, weswegen ich noch heute immer wieder gerne GamersGlobal-Artikel und vor allem die Tests lese.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Ich war damals als Video-Redakteur eingestellt, weswegen ich mich an nahezu allen verschiedenen GamersGlobal-Formaten austoben durfte, inklusive der Stunde der Kritiker. Besonders die Folge für Final Fantasy XIII-2 wird mir dabei in Erinnerung bleiben. Jörg zeichnet seine Stunde (jedenfalls damals) immer in vollkommener Solitüde als kompletten Take auf, und irgendwie muss bei den Aufnahmen gegen Ende das Mikrofon verrutscht sein, weswegen sein Fazit zum Spiel nicht ganz zu hören war. Als ich beim Schneiden den Tonfehler entdeckte, fragte mich Jörg, ob man denn da noch irgendetwas machen könne. Ich habe mich daraufhin in den Schneideraum zurückgezogen und ein bisschen „gebastelt“. Als ich Jörg das Fazit präsentierte – zusammengeschnitten aus einzelnen Satzteilen und Wörtern aus dem Rohmaterial der Stunde – meinte er nur breit grinsend, er würde mich nie wieder mit einem Mikrofon alleine lassen.



Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Auf jeden Fall, und ich danke dem ganzen Team für alles was ich gelernt habe. Jörg ist ein knallharter Redigator, der vermutlich, während er diesen Text liest, immer noch mit dem Kopf schüttelt und jeden Satz umstellt, um ihn prägnanter und zielgerichteter zu machen. Und sich vermutlich gerade überlegt, ob Redigator wirklich ein Wort ist oder sich der Schelm hinter der Tastatur dieses just ausgedacht hat. Auch was Spiele anbelangt, die über die Zeit in Vergessenheit geraten waren, war es nie verkehrt, den Veteranen Jörg und Heinrich zuzuhören, oder mir wären geniale Klassiker wie X-COM oder das original Syndicate glatt entgangen.

Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?