Assassin's Creed Chronicles - China erscheint als Manga-Serie

Ubisofts Action-Adventure Assassin's Creed Chronicles - China (Testnote: 7.5) wird in Japan als Manga-Serie realisiert und bereits im kommenden Monat, am 19. Oktober 2019, unter dem Titel Assassin's Creed China veröffentlicht. Dies hat das zum japanischen Verlag Shogakukan gehörende, monatlich erscheinende Magazin Sunday GX Comics jüngst via Twitter angekündigt.

Die Geschichte um „die letzte Assassine Chinas“ dürfte den Spielern bekannt sein. Der Schauplatz ist Peking des 16. Jahrhunderts, während der Ming-Dynastie. Shao Jun muss ihr Land verlassen und nach Europa fliehen, als der regierende Kaiser beschließt, politische Säuberungen vorzunehmen, die das Gefüge der chinesischen Gesellschaft erschüttern und allen Kameraden von Jun das Leben kostete. In Europa begegnet sie Ezio Auditore, bei dem sie in die Lehre geht. Jahre später kehrt sie nach China zurück und sinnt auf Rache.

Das Projekt wird laut Comic Book von der Manga-Zeichnerin Kurata Minoji betreut, die in der Vergangenheit unter anderem Manga, wie Shosei Katsuragi Shinjirou no Nichijou, Kusuriya no Hitorigoto - Maomao no Koukyuu Nazotoki Techou und Tenkyuu wa Haruka - Keigetsuden zeichnete. Minoji ist in verschiedenen Genres, darunter Action, Abenteuer, Martial Arts, Drama, Mystery und Romantik zu Hause. Man kann also gespannt sein, was die Serie bieten wird.