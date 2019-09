Was ist denn da los, ein MoMoCa ohne Stargast? Endlich haben sich Dennis und Jörg wieder und podcasten sich zu Themen wie Zelda, Urlaub, Grete und noch vielen mehr die Seele aus dem Leib.

Seit über einer Woche ist GamersGlobal zehn Jahre alt, doch die Bonusinhalte reißen nicht ab. Euch erwarten noch einige Grußworte, zudem läuft immer noch die GamersGlobal-Gulden-Rückrufaktion. Und auch ein Livestream aufgrund eben dieser Thematik ist in der Planung. Doch natürlich soll es diesen MoMoCa nicht nur um das Jubiläum gehen, Dennis und Jörg thematisieren auch ihre Spielerfahrungen, welche Bücher sie gelesen haben, an welcher See sie sich in der letzten Woche aufgehalten haben, verraten was die Woche auf GamersGlobal passiert und beantworten eure Userfragen.