Elite: 35 Jahre altes Originalspiel samt Emulator derzeit gratis erhältlich

PC

Milliarden von Sternen, einen komplexen Missionsgenerator, ein vielschichtiges Handelssystem oder auch ein grafisch überzeugendes Weltall – all das bietet das ursprüngliche Elite im Gegensatz zu Elite - Dangerous freilich nicht. Stammt es doch mit dem Jahr 1984 aus einer Zeit, in der zum Beispiel das Privatfernsehen in Deutschland startete, Apple den Macintosh vorstellte und die Entwicklung von Spielen, zumindest aus technischer Sicht, nicht zu vergleichen war mit den heutigen Möglichkeiten.

Wer das etwa 35 Jahre alte Weltraumspiel der Entwickler David Braben und Ian Bell noch nicht kennt und ausprobieren möchte, kann den Titel vor dem Hintergrund des 25-jährigen Bestehens von Frontier Developments derzeit kostenfrei im offiziellen Shop herunterladen (ein Account ist erforderlich).

Zum Umfang gehören laut der Beschreibung ein Speicherabbild des Spiels für BBC Micro B sowie BeebEm (ein BBC-Micro- und Master-128-Emulator), mittels dessen die BBC-Micro-Software in Windows ausgeführt werden kann. Entsprechende Anleitungen für BeebEm und Elite sind im Download ebenfalls enthalten. Zitiert wird auf der Produktseite auch die damalige Spielbeschreibung, die wir euch nicht vorenthalten möchten:

Mach dich am Steuer deines Cobra-Raumschiffs auf eine fantastische Reise voller Entdeckungen und Abenteuer und stell deine Fähigkeiten im Kampf, als Pilot und Unternehmer unter Beweis. Treibe Handel auf unzähligen Planeten und rüste mit deinen Gewinnen dein Schiff mit wärmesuchenden Raketen, Strahlenlasern und andern Waffen auf; Konzernstaaten sind sichere Häfen, doch der anarchische Raum wimmelt von Weltraumpiraten. Der Handel auf dem Schwarzmarkt kann profitabel sein, doch du riskierst dabei eine Schießerei mit der örtlichen Polizei und ein Kopfgeld! Egal ob du auf ehrliche oder andere Weise dein Geld verdienst, du musst weiter durchs All reisen und Piratenbanden sowie feindliche Außerirdische vernichten, um dir als Elitepilot einen Namen zu machen!

In unserem Kultklassiker-Report erhaltet ihr zahlreiche weitere (Hintergrund-)Informationen zu Elite. Unter anderem könnt ihr nachlesen, mit welchen Trick es die Entwickler geschafft haben, die 2.000 verfügbaren Planeten samt Beschreibungstexten und mehr in nur 22 Kilobyte unterzubringen (Stichwort „Fibonacci-Folge“). Abschließend haben wir das Video zu unserem damaligen Report eingebunden, in dem euch Jörg Langer das Original-Elite ausführlich vorstellt.