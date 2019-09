10 Jahre GG: Philipp Spilker (Grußwort #6)

Zum 10jährigen Jubiläum veröffentlichen wir gut zwei Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen oder aktuellen Mitstreitern. Der heutige Gratulant heißt Philipp und trug weit mehr als Flachwitze bei.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Ebenfalls nicht verpassen: die User-Gedanken zu 10 Jahren GG!

Okay, okay, Philipp Spilker brillierte im Jahr 2010 natürlich auch mit seiner Flachwitzer-Serie: 20 Folgen im Sommer (zu Tag 1), um Weihnachten herum gab es noch mal einen Nachschlag mit sieben Folgen (zu Tag 1). Sollten euch mehr Folgen interessieren, müsst ihr leider unsere Suchfunktion nutzen, wir scheinen noch keine Serienkästen gehabt zu haben 2010. Aber! Das ist wirklich nur ein kleiner Teil des Beitrags, den Philipp für GamersGlobal geleistet hat. Da wären auch zahlreiche kenntnisreiche Artikel. Da wäre der (gefühlt einen halben Sonntagnachmittag lang zwischen ihm und dem GG-Chefredakteur diskutierte) Test zu The Journey (Wertung im Test: 9.0). Oder jener Test zu To The Moon (Wertung im Test: ♥). Da wären seine Podcast-Ausführungen, die dann irgendwie in das alternative Format "Wir scheifen ab" mündeten. Apropos: Bald könnt ihr Philipp auch bei uns noch mal hören, im Jubiläums-Podcast. Aber nun lassen wir ihn selbst zu Wort kommen!



Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht (bzw. seit wann machst du mit)?

Meine Mitarbeit bei GamersGlobal begann im selben Jahr, in dem Steve Jobs das erste iPhone vorstellte – 2007. Und da denke ich jetzt lieber nicht länger drüber nach, sonst fühle ich mich wieder alt. Geübte Mathematiker merken natürlich: Das sind ja nicht 10, sondern 12 Jahre. Was dem Umstand zu verdanken ist, dass meine Mitarbeit schon bei gamersglobal.com seinen Anfang fand. Ich machte zu diesem Zeitpunkt im Rahmen meines Studiums eh grade ein Auslandsjahr in England und so fühlte sich das Verfassen der Newsbeiträge und Artikel in englischer Sprache (ich erinnere mich dunkel, dass ich unter anderem einen Test zum Top-Down Shooter Shadowgrounds verfasste) gar nicht mal seltsam an, da ich eh jeden Tag von der Sprache umgeben war. Als dann im Jahr 2009 das heute bekannte GamersGlobal.de an den Start ging, war ich zunächst als unregelmäßiger Kontributor dabei, bevor ich im Dezember ins engere Redaktionsteam aufgenommen wurde. Parallel zum Studium steuerte ich dann ziemlich genau drei Jahre lang News, Tests, Previews, Videos und selten auch mal eine Kolumne bei, bevor ich kurz nach der Gamescom 2012 meine bis dato letzte News bei GamersGlobal verfasste. Fortan fand ich leider keine Zeit mehr für regelmäßige Mitarbeit.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Einen besonders bleibenden Eindruck haben bei mir zwei Ereignisse hinterlassen, die sich beide auf der Gamescom zugetragen haben. Erstens die erste Bioshock Infinite-Präsentation, der ich auf der GC 2010 mit Alex Hassel beiwohnen durfte. Und ja: 2K hatte dick aufgetragen, extra einem im Stil des Jahres 1910 dekorierten Kinosaal mit stimmungsvoller Beleuchtung aufgebaut – alleine das hinterließ natürlich schon Eindruck und hatte mit dem eigentlichen Spiel wenig zu tun. Aber ich behaupte, dass uns auch ohne dieses Drumherum am Ende der Gameplay-Präsentation die Kinnlade in Richtung Boden geklappt wäre. Ich war hin und weg von dem Dargebotenen und irre glücklich, bei dieser Pressevorführung dabei gewesen zu sein. Ja gut: Das Über-Spiel ist Bioshock Infinite dann doch nicht geworden, aber sehr gut war es schon. Das wiederum kann man von Micky Epic – Die Macht der 2 nicht behaupten. Aber dieses Spiel war der Grund dafür, dass ich auf der Gamescom 2012 völlig unverhofft ein sehr spontanes Interview mit Warren Spector führen durfte, seines Zeichens unter anderem mitverantwortlich für Klassiker wie System Shock und Thief. Und was sagte mir dieser Warren Spector nach dem Interview zum Abschied? „Hey, I really like your T-Shirt!“ Warren Spector Mag. Mein. T-Shirt! Ich glaub ich habe das an besagtem Tag jedem erzählt, der nicht schnell genug in irgendeine Ecke fliehen konnte. Es war ein T-Shirt mit Popeye-Motiv. Es hat seine besten Jahre inzwischen leider hinter sich. Aber vielleicht sollte ich es lieber nicht wegschmeißen, sondern einfach mal einrahmen und eine Plakette mit der Inschrift „Warren Spector mag mich“ unter den Rahmen hängen. Und dann hoffen, dass System Shock 3 kein Reinfall wird. Denn wenn Warren Spector schon mein T-Shirt mag, dann würde ich auch gerne mal wieder eins seiner Spiele mögen können.

Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Mein beruflicher Werdegang wurde durch meine Mitarbeit bei GamersGlobal zwar nicht nachhaltig beeinflusst, aber ich bin um viele spannende Erfahrungen reicher geworden. Sei es nun das Berichten von der Gamescom aus dem sicheren Refugium des Pressebereiches heraus und der Schock beim Betreten der Hallen für die Öffentlichkeit, gefolgt von dem Gedanken: „Wer tut sich das an?“ Oder das Wahrnehmen zahlreicher sonstiger Preview-Events. Oder ganz banal die Berichterstattung über ein Hobby, dass mir am Herzen lag und auch immer noch liegt. Ich bin immer noch ein bisschen stolz darauf, dass ich auf GamersGlobal einen der ersten Tests zu To The Moon im deutschsprachigen Raum veröffentlichen konnte – lange bevor es (übrigens zurecht) schon beinahe Mainstream wurde, dieses Spiel zu lieben. Aber auch an andere Artikel aus der damaligen Zeit erinnere ich mich immer noch gerne, so zum Beispiel an meine Kolumne über die Frage „Wieso böse sein?“, die sich mit meiner Unfähigkeit, in Videospielen so richtig böse zu sein, beschäftigte. Oder an den Test zum ganz wunderbaren Journey. Herrje, sogar an den Artikel zum Rohrkrepierer AMY erinnere ich mich sehr gerne, da mir das Schreiben ein hervorragendes Ventil für den angestauten Frust bot und ich nicht erst mal in die Küche gehen musste, um ein zwei Teller an die Wand zu schmeißen. Auf der Habenseite stehen aber nicht nur diese bleibenden Erinnerungen, sondern auch Freundschaften. So stellten zum Beispiel Bernd Wener und meine Wenigkeit fest, dass unser beider Herz für Indie-Games schlägt und wir riefen den Podcast „Wir Schweifen Ab“ ins Leben – leider mussten wir auch diesen aufgrund von Zeitmangel inzwischen einstellen. Und auch zu Fabian Knopf, hier ja meist eher still und heimlich hinter den Kulissen tätig, halte ich weiterhin Kontakt und möchte diesen auch nicht missen.

Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?