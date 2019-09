Steam Topseller KW 38/2019: Monster Hunter - World auf Platz 1

PC XOne PS4

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top 10 der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (16. bis 22. September 2019) legte Spiders' neues Action-RPG Greedfall (im Spiele-Check) einen harten Absturz auf Rang 7 hin, nachdem der Titel in der Vorwoche noch das meistverkaufte Spiel war und nur dem StarLadder Viewer Pass den Vortritt lassen musste.

Letztgenannter hält sich noch immer hartnäckig in den Wochencharts und landet diesmal auf einem nach wie vor beachtlichen zweiten Platz. Spitzenreiter ist ein alter Bekannter: Capcoms Monsterhatz Monster Hunter - World erfreut sich - vermutlich aufgrund einer Preisreduzierung und der Konsolen-Veröffentlichung des Addons Iceborne - eines weiteren Verkaufsbooms auf Valves Vertriebsplattform.

Der Soulslike-Shooter Remnant - From the Ashes, der drei Wochen lang die Charts dominierte, ist gar nicht mehr unter den zehn umsatzstärksten Spielen zu finden.

Bis auf den DLC zu Dead by Daylight, der den vierten Platz belegt, enthält die Top 10 dieser Woche keine Neuveröffentlichungen, da in dieser Hinsicht Steam nicht all zu viel zu bieten hatte in den letzten sieben Tagen. Borderlands 3 erscheint bekanntlich vorerst exklusiv im Epic Games Store.

Hier die komplette Top 10 im Überblick:

1. Monster Hunter - World

2. StarLadder 2019 Berlin CS:GO Major Championship Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens

3. Destiny 2: Shadowkeep Digital Deluxe Edition

4. Dead by Daylight: Stranger Things Chapter

5. Playerunknown's Battlegrounds

6. Valve Index VR Kit

7. Greedfall

8. Grand Theft Auto 5

9. Divinity - Original Sin 2 Definitive Edition

10. Shadow of the Tomb Raider

Anmerkung:

Eventuelle Doppelnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.