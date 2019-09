10 Jahre GG: „GG spielt Super Mario Maker 2 User-Levels" – Abstimmung

Switch

Zum zehnjährigen Jubiläum findet ihr aktuell verschiedene redaktionelle Inhalte sowie auch einige Community-Projekte auf GamersGlobal. Im Rahmen der Gemeinschaftsaktion „GG spielt Super Mario Maker 2 User-Levels“ will sich die Redaktion während eines Twitch-Events an von GG-Usern gebauten SMM2-Leveln versuchen. In den letzten Wochen waren deshalb unsere Community-Baumeister kreativ und haben spezielle Jubiläumslevels gebastelt. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Golmo, Jabberwocky, reveets, revo, Sisko, Sokar und v3to für ihre Beiträge.

Da die Zeit während des Jubiläums-Livestreams, der für Donnerstag, 26.10., 19:00 Uhr geplant ist, begrenzt ist, könnt ihr per User-Abstimmung eine Vorauswahl aus den eingereichten Levels treffen. Die Redaktion wird dann die drei bestplatzierten Levels anspielen und dabei auf individuelle Fähigkeiten und langjährige Erfahrungen setzen, um hoffentlich am Ende zu triumphieren und nicht schon am ersten Gegner zu verzweifeln. Etwa eine halbe Stunde des Podcasts ist dafür eingeplant.

Um euch eine Grundlage für die Abstimmung zu geben, wollen wir euch die verschiedenen User-Levels kurz vorstellen. Bitte spielt diese möglichst selbst in Super Mario Maker 2 an (die Level-IDs findet ihr unten). Wer diese Möglichkeit nicht hat und sich dennoch eine Bewertung zutraut, findet eine kurze Beschreibung in der aktualisierten Galerie+ zu den SMM2-User-Levels (ab Seite 15) und kann sich zudem einen optischen Eindruck im kurzen Teaser-Video in dieser News machen. Für die Abstimmung sind alle Levels unten alphabetisch aufgelistet. Trefft eure Wahl, bei welchem Jubiläumslevel die GG-Redaktion ihr Können unter Beweis stellen soll!