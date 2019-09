Narcos - Rise of the Cartels: Infos und erste Trailer zum Taktik-Spiel

PC Switch XOne PS4

Der Publisher Curve Digital hat zum Wochenende hin zwei Trailer zum auf der bekannten Netflix-Serie basierenden Taktik-Spiel Narcos - Rise of the Cartels vom Entwickler Kuju Entertainment veröffentlicht. In diesen werden die beiden Fraktionen, das Medellín-Kartell und die DEA (Drug Enforcement Administration), vorgestellt, zwischen denen ihr euch zum Beginn des Spiels entscheiden müsst, denn das Spiel verfügt über zwei völlig unterschiedliche Kampagnen, in denen ihr den Drogenkrieg aus beiden Perspektiven erlebt. Seitens der Entwickler heißt es dazu:

Du kannst dich entweder mit der DEA zusammentun und das Drogenimperium mit Steve Murphy zu Fall bringen oder dich den Narcos anschließen, um es unter dem wachsamen Auge von El Patrón zu gründen, auszubauen und zu erweitern.

Narcos - Rise of the Cartels lässt euch in die Rolle einiger Kultcharaktere der TV-Show schlüpfen. Diese sollen jeweils mit eigenen Führungsfähigkeiten aufwarten, die ihrem Squad in einer brenzlichen Situation aus der Patsche helfen können. Im Verlauf des Spiel sollen unter anderem Charaktere, wie El Mexicano, Murphy, Peña und Primo ihren Auftritt haben.

Die Kämpfe im Spiel laufen, ähnlich wie in Xcom, rundenbasiert und taktisch ab. Die Entwickler versprechen aber das bewährte Gameplay durch innovative Mechaniken aufzupeppen. So sollt ihr eure Einheiten auch aus der Third-Person-Perspektive steuern können. Dabei könnt ihr sie die Gegner direkt angreifen und ihnen im richtigen Moment kritischen Schaden zufügen lassen.

Narcos - Rise of the Cartels wird noch im Herbst dieses Jahres für PC, Xbox One, PS4 und die Switch auf den Markt kommen. Die Veröffentlichung wird laut dem Publisher sowohl digital als auch im regulären Handel erfolgen. Den Kartell-Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Den Trailer aus der Sicht der DEA findet ihr in den Quellenangaben verlinkt.