The Last of Us - Part 2: Termin geleakt?

PS4

Am kommenden Dienstag, den 24. September 2019, werden der Entwickler Naughty Dog und Sony Computer Entertainment einen Media-Event in Los Angeles veranstalten, auf dem die Pressevertreter die Möglichkeit haben werden, The Last of Us - Part 2 ausführlich selbst Probe zu spielen. Insgesamt drei Stunden soll die Spielsession dauern. Am gleichen Tag findet darüber hinaus Sonys nächste Episode des Formats State of Play statt, in der Naughty Dogs Action-Adventure zu sehen sein wird. Und während Fans der Spielserie auf eine Enthüllung des Release-Termins hoffen, könnte ein Händler diesen bereits im Vorfeld verraten haben.

So hat der Schweizer Einzelhändler Softridge in seinem Store die Produktseite des Spiels aktualisiert und dort als Veröffentlichungsdatum den 28. Februar 2020 angegeben. Ob das Datum wirklich stimmt, lässt sich aktuell zwar nicht mit Sicherheit sagen, dass es nur wenige Tage vor den beiden Präsentationen des Spiels auftaucht, ist aber zumindest interessant. Möglicherweise erfüllt Naughty Dog den Fans am Dienstag den Wunsch und lässt die Katze aus dem Sack. Die neue Folge von State of Play wird um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) ausgestrahlt und kann via Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, oder auch direkt in unserer News verfolgt werden.