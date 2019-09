10 Jahre GG: Jan Tomaszewski (Grußwort #5)

Zum 10jährigen Jubiläum veröffentlichen wir zwei Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen oder aktuellen Mitstreitern. Heute gibt sich Jan die Ehre, ohne den es GamersGlobal wohl nicht geben würde.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Ebenfalls nicht verpassen: die User-Gedanken zu 10 Jahren GG!

Ohne Jan Tomaszewski würdet ihr heute mit ziemlicher Sicherheit keine „10 Jahre GamersGlobal“ mit uns feiern. Jan, ehemals von Jörg bei GameStar eingestellt, erdachte mit diesem zusammen GamersGlobal.com und programmierte und textete dafür. Daraus entwickelte sich dann knapp zwei Jahre später GamersGlobal.de, das wiederum hauptsächlich Jan programmierte und frontend-designte. Auch in den Monaten nach dem Start half Jan noch mit und unterstützte uns auch beim zweiten Relaunch. Er steht bis heute im Impressum, auch wenn die Zeit seiner aktiven Mitarbeit leider schon seit einer Weile vorbei ist.

Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht?

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Aus jüngster Erinnerung: Vor circa einem Jahr. In fremder Stadt und fremdem Umfeld. Fragt mich in guter Gesellschaft jemand, den ich nie zuvor getroffen oder gesehen hab', ob ich "zufällig was mit GamersGlobal" zu tun hätte. Musste ich schmunzeln. Stellt sich heraus, dass er ebenfalls auf GamersGlobal ist. Seit 9 Jahren. Neulich wieder was zusammen unternommen.