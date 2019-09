10 Jahre GG: Was macht eigentlich...Peter Molyneux?

PC 360 XOne

Eine siebentägige News-Reihe über Personen und Spiele, die in zehn Jahren GamersGlobal eine Rolle spielten. Teil 7 über den „Göttervater“ Peter Molyneux.

Fable 3 ab 7,87 € bei Amazon.de kaufen.

„Hi, GamersGlobal! I like your concept!“ Als Peter Molyneux diese Worte im Mai 2009 in Jörg Langers Kamera brüllte (im wahrsten Sinne, siehe Video unten), war er der erste Gratulant zu unserem Spiele-Zuhause, wie wir es heute kennen und lieben. Jörg und Peter verbindet bis heute etwas, das auf Bewunderung, Respekt und langjähriger Bekanntschaft basiert. Und wie in dieser Woche an Will Wright und Guido Henkel zu sehen, waren es vor allem die Frühwerke, die diese Entwickler-Legenden zu dem machten, was er heute ist.

Beim mittlerweile 60 Jahre alten Peter Molyneux begann die Karriere mit der Gründung von Bullfrog Productions im Jahr 1987. Mit seinem sechsköpfigen Team (bewundert hier seine jungendlichen Nerd- und Vokuhila-Kollegen) entwickelte und begründete Molyneux das Genre der Göttersimulationen. 1989 erschien Populous und etablierte Bullfrog auf Anhieb im Markt der innovativen Big Player des boomenden Spiele-Business. Es folgten Populous 2 (1991), Syndicate (1993), Theme Park (1994), Magic Carpet (1994) und Dungeon Keeper (1997), die allesamt als Meilensteine der Spielegeschichte gelten.

Doch im August '97 kam es zum Bruch mit dem Publisher Electronic Arts – wem sonst? Molyneux fühlte sich in seiner Kreativität zu sehr eingeschränkt, verließ Bullfrog und gründete die Lionhead Studios. Dessen erstes Projekt: eine neue Göttersimulation mit Features, die es zuvor noch in keinem Spiel gab. Molyneux wusste bei Vorstellungen eines neuen Spiels stets, eine Begeisterung an den Tag zu bringen, die seinen Zuhörern den Eindruck vermittelte, dass er jedes Mal das Rad neu erfinden würde. Meistens traf dies sogar zu. Nur 2001, als Black & White im Vorfeld sämtliche Spielemedien mit dem „Molyneux 4 President“-Hype infizierte, trat Ernüchterung ein. Das Strategiespiel konnte den hohen Erwartungen nicht gerecht werden, vielen war das Erziehen eines Haustiers und Herumwerfen eines Spieleredakteurs in Form von Dorfbewohnern nicht genug.

Gut verkauft hat sich Black & White zwar, doch vor allem die Spielepresse wurde fortan vorsichtiger bei neuen Ankündigungen der Lionhead Studios. Fable (2004), The Movies (2005), Black & White 2 (2005), Fable 2 (2008) und Fable 3 (2010) waren allesamt gute Spiele, aber längst keine Meisterwerke mehr. Molyneux arbeitete ab 2006 eng mit den Microsoft Game Studios zusammen, im Juni 2009 wurde er dort Creative Director der Europa-Abteilung. Ein Job, den er bis März 2012 wahrnahm. Kurz darauf gründete er das neue Studio 22Cans und entwickelte experimentelle Spiele wie Curiosity und Godus, während gleichzeitig die einst von ihm erfundene Marke Dungeon Keeper mit einem Mobile-Game im Pay-to-Win-Desaster endete, verantwortet von Electronic Arts – wem sonst?

Und heute? Die Sierra-Gründer Roberta und Ken Williams haben sich längst zur Ruhe gesetzt, John Romero weigert sich nach wie vor, seine Mähne zu einer vernünftigen Frisur umzuwandeln und entwickelt Indie-Spiele für Mobilgeräte und Sid Meier macht nach wie vor, was er am besten kann: Civilization. Peter Molyneux hingegen scheint gar nicht mehr zu wissen, wohin er mit seiner Kreativität soll. Derzeit befinden sich mehrere Titel unter seiner Regie in Entwicklung, allen voran das Industrie-Aufbauspiel Legacy, von dem es zuletzt im Frühjahr 2019 einige Pre-Alpha-Eindrücke zu sehen gab. Im Gegensatz zu der Handvoll Spiele-Legenden, die seit der Gründerzeit der Computerspiele heute noch aktiv sind, darf man bei Peter Molyneux trotz des nahenden Rentenalters davon ausgehen, dass wir das eine oder andere innovative Spiel von ihm noch zu Gesicht bekommen werden. Auch wenn er das Rad vielleicht nicht neu erfinden wird.

Außerdem: