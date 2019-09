GOG-Weekend-Sale: Bis zu 75% Rabatt auf Star-Wars-Spiele

CD Projekt hat zum Wochenende hin auf GOG.com einen neuen Weekend-Sale gestartet, der sich komplett um Star Wars dreht und diverse ausgewählte und auf dem Franchise basierende Spielklassiker umfasst. Unter anderem könnt ihr dort Titel, wie Star Wars - Empire at War, Star Wars - Galactic Battlegrounds Saga, Star Wars - Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords, Star Wars - Rebellion und Star Wars - Jedi Knight 2 - Jedi Outcast günstiger erwerben. Die Rabatte reichen dabei teilweise um bis zu 75 Prozent. Alle Preise gelten bis Montag, den 23. September 2019, um 15:00 Uhr (deutscher Zeit). Nachfolgend das Angebot im Überblick: